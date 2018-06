David Luque apuesta por "externalizar la programación" del Festival de la Guitarra

El responsable de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, David Luque, ha apostado por "externalizar la programación" del Festival de la Guitarra y sacar a concurso una dirección artística del festival "que tenga la responsabilidad y que cumpla con unos requisitos marcados" desde el ámbito municipal.

En declaraciones a Efe, Luque se ha referido al evento estrella de la programación musical cordobesa, que arranca el próximo 4 de julio, y para el que ya ha aventurado que va a ser "un exitazo de público", puesto que la venta de entradas "va bien" en la mayoría de espectáculos, y "muy bien" en los grandes conciertos de esta cita.

No obstante, ha reconocido que hay que hacer "un esfuerzo por reorientar" el festival, que podría pasar por "externalizar la programación" para los próximos años y sacar a concurso su dirección artística, para llevarlo a nuevos públicos.

"Lamentablemente el tiempo no nos salva a nadie y Serrat, Kiss, Sabina, Europe dejarán los escenarios pronto", ha reconocido Luque, que ha recordado, no obstante, que en la anterior edición ya se intentó "una toma de contacto" con el público "indie" cordobés "y no tuvo una buena respuesta".

Por ello, el teniente de alcalde de Cultura considera que las transiciones hay que hacerlas "con mucha paciencia" y buscando "modelos sostenibles" y que "diferencien" a esta cita musical de otras, pero sin perder de vista que "ningún festival de España cuesta 800.000 euros".

"Aquí se han hecho auténticas filigranas, y sobre todo sin un modelo de gestión definido en los 37 años del festival. Unas veces se ha hecho con muchas producciones propias, otras veces son concesiones a terceros. No tenemos ni un modelo de gestión definido, ni un presupuesto suficiente", ha señalado el responsable municipal y presidente del Instituto Municipal de Artes Escénicas.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el año pasado, en el que los datos de público "no fueron los mejores de la historia" pero, "al entrar en producciones propias ha sido de las pocas veces que ha habido beneficios". "Este año vamos a tener pérdidas seguro, pero va a ser un exitazo de público. Yo voy a dar unos datos maravillosos de público", ha asegurado Luque, que ha afirmado que Córdoba tiene que plantearse "de verdad" si quiere ser "una ciudad cultural".

A su juicio, en este ámbito el "gran fracaso" de la ciudad ha sido "desaprovechar la inercia" del proyecto para obtener la Capitalidad Europea de la Cultura. "El hecho de que se volviera a una programación tipo y a un presupuesto tipo pre-candidatura es un fracaso de la cultura y la clase política, y particularmente del PP, que fue muy rácano y tuvo un visión cero", ha concluido Luque.