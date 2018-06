Cultura plantea sacar a concurso la dirección del Festival de la Guitarra

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y presidente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), David Luque, cree que sacar a concurso la dirección del Festival de la Guitarra, una fórmula empleada en otros festivales nacionales y en citas cordobesas como Cosmopoética, permitiría mejorar la gestión de una cita cultural cordobesa que sigue sin cumplir las expectativas pese a una trayectoria de cuatro décadas. «No se trata de externalizar la programación», recalca, sino de «tener a una persona que durante todo el año esté pensando el Festival de la Guitarra», algo que en su opinión permitiría al Ayuntamiento «ahorrar dinero en los cachés porque no llegaríamos los últimos a contratar a los artistas, accederíamos a más patrocinios y podríamos adelantar la presentación del programa y mejorar su promoción». Actualmente, el festival cuenta con dos patrocinadores, Estrella Galicia y Fundación Cajasur, además de colaboradores «en especie». Esta propuesta, según Luque, no viene a criticar la actual gestión municipal, sino a «buscar una solución para la falta de personal que existe», señala, «ya que desde el 2008 en el IMAE trabajan las mismas personas y hemos pasado de tener solo el Gran Teatro a gestionar el Góngora, la sala Polifemo y el Teatro La Axerquía». A eso se añade, recuerda, el Concurso Nacional de Flamenco. «El año que hay Concurso es muy difícil llegar a tener la programación completa del festival para presentarla en Fitur, como sería deseable», lamenta, al tiempo que alude a la tasa de reposición del 50% que solo permite suplir la mita de jubilaciones o bajas que se producen. «La cultura no es un servicio esencial, así que si desaparecemos, no pasa nada», afirma rotundo el concejal, que además es el responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Luque, muy crítico con los presupuestos de Cultura durante los años de gobierno del PP, no supo dar una explicación a por qué el gobierno actual, en el que conviven PSOE e IU no ha decidido corregir esta situación y apostar decididamente por la cultura. «Desde que entré, estoy pidiendo más presupuesto para Cultura...», insiste, al tiempo que reitera que «no se puede hablar de Córdoba como una ciudad de la cultura si no se cuenta con medios y recursos para ello». Al PP le reprocha también no haber aprovechado «la inercia» generada por la candidatura a capitalidad cultural.