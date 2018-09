Los cordobeses Same Fire presentan 'The Roots', su primer EP de estudio

La banda cordobesa Same Fire ha publicado este miércoles The Roots, su primer EP de estudio editado por Mono No Aware Records. Un trabajo profundamente influenciado por el rock americano pero que también entona melodías más propias de la new wave británica. Además de una cuidada edición en CD, el disco ya está disponible en las principales plataformas de streaming y difusión digital.

Same Fire presentarán The Roots y nuevas canciones el 27 de septiembre en la sala Moby Dick de Madrid, el 26 de octubre en la sala The Hall de Málaga, el 16 de noviembre en la sala Long Rock de Córdoba y el 14 de diciembre en la sala Holländer de Sevilla; a espera de nuevas confirmaciones.

Producido y grabado por Juan Blas Leal (Nothink, Caboverde, Minor Empires...) en Westline Studios, The Roots contiene cinco tracks de estilos variados. Desde el corte soul de Start A War hasta el minimalismo folk de Am I Safe?, pasando por la explosión de energía que reporta Breaking News On My Wall, cargada además de intención reivindicativa.

JÓVENES CORDOBESES

Esta joven propuesta musical la integran Eduardo Sánchez (voz y guitarra), Paco López (bajo y coros), Daniel Sánchez (batería, percusión y coros) y Álvaro Guerrero (guitarras, lap steel, coros y arreglos), que definen este trabajo como una “carta de presentación”, dado que querían “exponer un abanico de sonoridades lo más amplio posible”. El objetivo último es común con el resto de bandas emergentes: poder hacer el mayor número de conciertos posible. Pero Eduardo pone de relieve que “no hay que tener grandes expectativas ni objetivos a corto plazo, más allá de hacer canciones que nos emocionen a los cuatro por igual y trabajar por la banda; el resto puede llegar o no”.

Lo cierto es que en apenas un año y medio de funcionamiento, Same Fire se ha proclamado ganadora de los certámenes Dinamomusic 2018, organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba; y Música Propia 2018, impulsado por Radio Córdoba - Cadena SER. López explica que “no pueden estar más agradecidos y que todavía no se lo creen”, pero lo achaca a que todos los miembros del grupo vienen de experiencias musicales anteriores, de disciplinas tan opuestas como el country y el heavy metal. “En Same Fire aplicamos lo aprendido en todas esas bandas, tanto a nivel musical como personal”, detalla Daniel Sánchez. Aunque el aprendizaje, dicen, también les viene de conversaciones con bandas amigas como son Viva Belgrado, Código de Salto o Up To The Blazz.

El sentimiento generalizado del grupo es de “agradecimiento a todos los que nos han apoyado desde el principio”. Por el camino, dicen, no solo han topado con un productor implicado con las canciones sino que también han encontrado a Mono No Aware Records. Este sello musical recién nacido en Córdoba ha visto en el trabajo de estos jóvenes al candidato idóneo para inaugurar su cartera de artistas y coeditar su primera referencia discográfica.