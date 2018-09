Córdoba disfruta de una velada en torno a su legado cultural y artístico

Con la invitación de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, a vivir una noche especial en torno a la historia, el arte y la cultura ha arrancado una velada en la que cordobeses y visitantes podrán disfrutar de sus monumentos y museos de forma gratuita hasta la 01.00, todo un regalo para celebrar el 25 cumpleaños de la creación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, una efémerides que se commemora simultáneamente en las 15 capitales que se unieron en 1993 con el objetivo de proteger y conservar su legado histórico y cultural.

A pesar de la lluvia, cientos de ciudadanos han salido a la calle a disfrutar de esta singular noche, que va a permitir una visión diferente en un horario poco habitual de espacios como el Alcázar de los Reyes Cristianos, Medina Azahara, los Baños Califales, museos como el Taurino, el Arqueológico, el Bellas Artes y el Romero de Torres y centros culturales como la Posada del Potro, entre otros enclaves, sin faltar la Mezquita Catedral, el monumento más emblemático y visitado de la ciudad.

Así, a las 21.25 horas ha comenzado a desarrollarse la programación prevista en algunos de estos recintos. Mientras en la sala Orive, donde mucha gente no pudo entrar al completarse el aforo, comenzaba la puesta en escena del espectáculo multidisplinar de Annie Pui Ling Lok titulado ‘Metaphors we live by / Metáforas por las que vivimos’, en el interior de la Mezquita Catedral los arquitectos Gabriel Rebollo y Sebastián Herrero comenzaban a ofrecer una conferencia sobre la conservación y los criterios de actuación en el monumento. Una Mezquita abierta a las visitas para la ocasión y abarrotada de público. A la misma hora, en el Museo Arqueológico sonaban los primeros acordes de jazz de la actuación de Paloma Márquez, un concierto celebrado en el patio del Palacio Jerónimo Páez, que también ha registrado un lleno completo. A estas horas, el casco histórico de Córdoba vive un trasiego muy diferente al habitual, con numerosas personas dispuestas a disfrutar del arte y la cultura de una forma diferente, además de compartir y celebrar un importante cumpleaños para una ciudad que goza de un legado histórico avalado por la Unesco con cuatro títulos de Patrimonio Mundial.

Espectáculo multidisplinar en el Palacio de Orive de Annie Pui Ling Lok titulado ‘Metaphors we live by / Metáforas por las que vivimos’. Foto: CHENCHO MARTÍNEZ