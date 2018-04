Concierto de abono de la Orquesta de Córdoba

FLAUTA: Laura Llorca.

DIRECTOR: José Sanchís.

OBRAS: De Juan C. Arriaga y Wolfgang Amadeus Mozart.

Vuelve la temporada de abono al Teatro Góngora con el director José Sanchís, que ha dirigido diversas formaciones sinfónicas españolas, que estará acompañado por Laura Llorca, flauta solista de la Orquesta de Córdoba.

La breve vida de Juan Crisóstomo Arriaga (Bilbao 1806, París 1826), arroja un pequeño pero espectacular catálogo de obras a juzgar por la edad a la que fueron compuestas. A los trece, la ópera Los esclavos felices, cuya obertura escucharemos abriendo el concierto. La obertura comienza con una melodía de ligereza muy italiana que da paso a un allegro de una jovial volubilidad con un segundo tema con vibrantes crescendos. La coda, de rápido aire, vuelve de forma tan divertida como inesperada al primer tema del allegro, cerrando una página original y cautivadora. A Mozart no le gustaba la flauta, y ello explica que los dos conciertos y los tres cuartetos que escribió para este instrumento fueran obras por encargo. El primero de los conciertos no se puede considerar corto ni fácil: desde el comienzo del allegro maestoso, Mozart se dirige a un virtuoso capaz de realizar los pasajes más asombrosos. El adagio non troppo crea una atmósfera tierna y melancólica reforzada por las sordinas en la cuerda y los pizzicati de la cuerda baja. El rondo, saltarín y exigente con el solista, cierra la obra impregnado serenidad. Volveremos a Arriaga con su Sinfonía en re menor, compuesta en sus últimos años. Comienza con un inquietante Adagio que encierra un amplio espectro emotivo y conforma una obra de altura.