Compenetrado respeto en Spain Forever

Motivados por este nuevo trabajo que Michel Camilo y Tomatito han elaborado con el nombre de Spain Forever nos encaminamos al teatro de la Axerquía convencidos de que el toque flamenco del guitarrista almeriense, no iba a ser el hilo conductor por el que transcurriera este concierto de este talentoso binomio que desde hace 19 años viene complementándose en una oferta única que aglutina dos tendencias musicales mediante un hermanamiento que no deja indiferente a nadie. Así lo entendió el público cuya respuesta no pudo ser más elocuente. Y es que, aunque nuestra responsabilidad ante el hecho flamenco es la carta que venimos jugando, esto no impide la conmoción que otras ofertas, como este Spain Forever nos deparó en las dos horas de concierto.

Ya sabíamos que el volcán de anteriores trabajos iba a estar ausente, aunque alguna que otra pieza a petición del público pusieron a prueba el frenesí de piano y guitarra, en un toma y daca de sangre caliente, de yo toco y tú me contestas, si bien el resto de interpretaciones propias se alternaban con piezas de músicos de la talla de Joaquín Rodrigo y Astor Piazzola, entre otros, confirmando la sutileza de este espléndido trabajo en el que tuvieron cabida hasta los éxitos de las bandas musicales de películas como Touch Match, diluyendo así las dudas de Tomatito de que este tipo de música «no le pegaba por su condición de flamenco de garra».

El entendimiento musical y las reciprocas muestras de respeto, afecto y reconocimiento de Camilo y Tomatito juegan un importante papel en el éxito de la pareja, que alcanzó a ser uno de los grandes hitos de este Festival de la Guitarra de Córdoba.