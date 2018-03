Colomo pone a bailar a Carmen Machi y a Paco León en La tribu

Fernando Colomo asegura en una entrevista con Efe que ha convertido a Paco León y Carmen Machi en «unos nuevos Gene Kelly y Debbie Reynolds» que se lo bailan todo en La tribu, su nueva comedia musical, que le sigue la estela a otras obras del director madrileño de «la movida», pero en versión 2018.

«Es cierto que la música ha tenido importancia en mi cine, en mi vida no -se ríe-, no tengo nada de oído, pero la danza es algo de lo más cinematográfico. Creo que el musical es el género que más me gusta, comedia y música», confiesa el autor de Cuarteto de la Habana (1999) y Miss Caribe (1988). Cuenta Colomo que todo comenzó el día que Joaquín Oristrell apareció con un vídeo que le había hecho llegar un alumno con una actuación de un grupo de mujeres de Badalona, de entre 40 y 60 años, que bailaban street-dance y se hacían llamar Las mamis. En seguida, los directores, colaboradores reincidentes en la creación de guiones -Bajarse al moro, El efecto mariposa, Alegre ma non tropo...- vieron el potencial.

Se juntaron con Yolanda García Serrano y comenzaron a inventar la historia: una mujer, limpiadora de profesión, recupera al hijo que dio en adopción siendo casi una niña; el hijo es ahora un alto ejecutivo que, por circunstancias un tanto vergonzosas, lo ha perdido todo. El día que Fidel va a conocer a su madre biológica sufre un accidente y pierde también la memoria.

LOS ACTORES/ «No tenía ni idea de lo bien que bailaba Paco y para la historia era perfecto -se admira Colomo-, pero es que además era un personaje muy raro, muy difícil, y Paco le ha echado valor y ha hecho una interpretación muy valiente».

El sevillano borda la inocencia de su alter ego amnésico, arropado en todo momento por sus desternillantes «hermanos», Elton (Artur Busquets), y Maikel (Manuel Huedo). Desde Tigres de papel (1977), con la que revolucionó el cine posfranquista, Colomo ha dirigido una veintena de cintas que le han valido cuatro nominaciones a los Goya, tanto como director como por guionista. Con La tribu recupera ese pulso cinematográfico que ganó en la época de la movida madrileña con cintas en las que la música era primordial, como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? (1978), en esta ocasión, con un fantástico retrato de la vida de las mamis, estas mujeres reales a las que Colomo ha convertido en material fílmico. Hoy, dice el director, «lo políticamente correcto ha ido en detrimento del humor».