El cine de Kubrick, Pasolini o Billy Wilder, este marzo en la Filmoteca

El delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Alcalde, ha presentado la programación de la Filmoteca de Andalucía en su sede de Córdoba para el mes de marzo, que se inicia con una revisión de algunos de los mejores títulos de 1968. Este año, que fue clave en el contexto social y político internacional, también supuso para el cine la cristalización de una ruptura en todos los ámbitos, materializado en nuevas formas.

Se inicia el ciclo con el clásico de Stanley Kubrick, “2001: una Odisea en el espacio”, adaptación de la novela de Arthur C. Clarke, que marcaría un nuevo paradigma en la ciencia-ficción que influiría decisivamente a toda la cinematografía sobre el cine y el espacio.

Además, será el turno para Pier Paolo Pasolini, con su film “Teorema”; y tendremos otra de esas películas que supusieron un cambio en la manera de narrar el humor y la posmodernidad como fue “El Guateque”, de Blake Edwards. Además de estas tres películas, el ciclo se extenderá en los meses de abril y mayo.

De manera paralela, la Filmoteca va a repasar una colección de películas clásicas de cine mejicano restauradas, que se corresponden con la época más fértil de la cinematografía de este país, la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Y continuaremos con el ciclo de cine dedicado a Billy Wilder con films emblemáticos como Irma La Dulce o Con Faldas y a lo Loco.

Completarán la programación los estrenos de temporada, con la argentina Una Especie de Familia o la candidata a los Oscar The Florida Project o presentaciones, como la del próximo día 1, del libro del cordobés Manuel Lamarca, "El día en el que el cómico filmó", reciente Premio Asecan 2018, sobre el cine de Jerry Lewis.

PROGRAMACIÓN DE MARZO

1 JUEVES

18:00 h. Muestra audiovisual andaluz ANDALUCÍA 28 F

Nonio Parejo. España. 1980. 15 min. Color. v.o.e. Archivo digital

MÁS ALLÁ DEL ESCENARIO

Nonio Parejo. España. 2017. Color y ByN. v.o.e. Archivo digital

20:00 h. Proyección especial

EL PROFESOR CHIFLADO

Jerry Lewis. EEUU. 1962. 107 min. Color. v.e. DCP

Previamente se presentará el libro "El día en el que el cómico filmó" de Manuel Lamarca. Premio Asecan

2 VIERNES

18:00 h. Muestra audiovisual andaluz

CONTRA EL TIEMPO

José Manuel Serrano Cueto. España. 2012. 91 min. Color. v.o.e.

20:30 h. Estrenos 2018

FINAL PORTRAIT. EL ARTE DE LA AMISTAD

Stanley Tucci. Reino Unido. 2017. 90 min. Color. v.o.s.e. DCP

3 SÁBADO

18:00 h. Proyección especial

EL PROFESOR CHIFLADO

Jerry Lewis. EEUU. 1962. 107 min. Color. v.e. DCP

20:00 h. NO NO NO

Alberto del Castillo. España. 9 min. ByN. v.o.e.

20:30 h. Estrenos 2018

FINAL PORTRAIT. EL ARTE DE LA AMISTAD

Stanley Tucci. Reino Unido. 2017. 90 min. Color. v.o.s.e. DCP

5 LUNES

20:30 h. LGTB

EL TRANSEXUAL

José Jara. España. 1977. 100 min. Color. v.o.e. 35mm.

6 MARTES

18:00 h. LGTB

EL TRANSEXUAL

José Jara. España. 1977. 100 min. Color. v.o.e. 35mm.

20:30 h. Muestra audiovisual andaluz

CAMPOS DE NÍJAR

Nonio Parejo. España. 1984. 28 min. Color. v.o.e. A.D.

EL REGRESO

Nonio Parejo. España. 2009. Color. v.o.e. A.D.

7 MIÉRCOLES

20:00 h. Qué fue del 68?

2001: UNA ODISEA EN EL ESPACIO

Stanley Kubrick. Gran Bretaña. 1968. 141 min. Color. v.o.s.e. Bluray

8 JUEVES

19:00 h. Fórum Filmoteca 2018

ÉL

Luis Buñuel. México. 1953. 91 min. ByN. v.o.e. 35mm.

9 VIERNES

18:00 h. Enmujecer fest

ENMUJECER FEST. (Festival de cortometrajes). España. v.o.e. A.D.

20:30 h. Estrenos 2018

UNA ESPECIE DE FAMILIA

Diego Lerman. Argentina. 2017. 95 min. Color. v.o.e. DCP

10 SÁBADO

18:00 h. Estrenos 2018

UNA ESPECIE DE FAMILIA

Diego Lerman. Argentina. 2017. 95 min. Color. v.o.e. DCP

20:00 h. Discapacine

MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA

Aisling Walsh. Canadá. 2016. 115 min. Color. v.o.s.e. DCP

12 LUNES

20:30 h. Clásicos del Cásicos del cine mexicano

AHÍ ESTÁ EL DETALLE

Juan Bustillo Oro. México. 1940. 122 min. ByN. v.o.e. Bluray

13 MARTES

18:00 h. doble sesión Salas Val Del Omar y Josefina Molina. Clásicos del Cásicos del cine mexicano

AHÍ ESTÁ EL DETALLE

Juan Bustillo Oro. México. 1940. 122 min. ByN. v.o.e. Bluray

20:30 h. Muestra audiovisual andaluz

¿QUIÉN MATÓ A BAMBI?

Santi Amodeo. España. 2013. 86 min. Color. v.o.e. 35mm.

14 MIÉRCOLES

18:00 h. Muestra audiovisual andaluz

CAMPOS DE NÍJAR

Nonio Parejo. España. 1984. 28 min. Color. v.o.e. A.D.

EL REGRESO

Nonio Parejo. España. 2009. Color. v.o.e. A.D.

20:30 h. Qué fue del 68?

TEOREMA

Pier Paolo Pasolini. Italia. 1968. 105 min. Color. v.o.s.e. 35mm.

15 JUEVES

18:00 h. Qué fue del 68?

TEOREMA

Pier Paolo Pasolini. Italia. 1968. 105 min. Color. v.o.s.e. 35mm.

20:30 h. Billy Wilder

CON FALDAS Y A LO LOCO

Billy Wilder. EEUU. 1959. 120 min. ByN. v.o.s.e. 35mm.

16 VIERNES

18:00 h. Billy Wilder

CON FALDAS Y A LO LOCO

Billy Wilder. EEUU. 1959. 120 min. ByN. v.o.s.e. 35mm.

20:30 h. Estrenos 2018

WONDERSTRUCK. EL MUSEO DE LAS MARAVILLAS

Todd Haynes. EEUU. 2017. 120 min. Color. v.o.s.e. DCP

17 SÁBADO

17:30 h. Presentación de la webserie

FUCKING AMANDA. YOU RUINED MY LIFE: MANIC PIXIE DREAM GIRL

Alex Sereno, Miguel Justicia, Anabel Rodriguez. España. 2018. 30 min. Color. v.o.e. A.D.

19:00 h. Filmoteca junior 2018

ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA

Clay Kaytis, Fergal Reilly. EEUU. 2016. 97 min. Color. v.e. Bluray

21:00 h. Estrenos 2018

WONDERSTRUCK. EL MUSEO DE LAS MARAVILLAS

Todd Haynes. EEUU. 2017. 120 min. Color. v.o.s.e. DCP

19 LUNES

20:30 h. Cásicos del cine mexicano

DISTINTO AMANECER

Julio Bracho. México. 1943 108 min. ByN. v.o.e. Bluray

20 MARTES

18:00 h. Cásicos del cine mexicano

DISTINTO AMANECER

Julio Bracho. México. 1943 108 min. ByN. v.o.e. Bluray

20:30 h. DOC

QUIEN PAGA EL MARIACHI ELIGE LA CANCIÓN

Laszlo Topanich. 62 min. Color. v.o.e. . A.D.

21 MIÉRCOLES

18:00 h. Muestra audiovisual andaluz

¿QUIÉN MATÓ A BAMBI?

Santi Amodeo. España. 2013. 86 min. Color. v.o.e. 35mm.

20:30 h. Qué fue del 68?

EL GUATEQUE

Blake Edwards. EEUU. 1968. 95 min. Color. v.o.s.e. 35mm.

22 JUEVES

18:00 h. Cásicos del cine mexicano

QUIEN PAGA EL MARIACHI ELIGE LA CANCIÓN

Laszlo Topanich. 62 min. Color. v.o.e. . A.D.

20:30 h. Billy Wilder

IRMA LA DULCE

Billy Wilder. EEUU. 1963. 142 min. Color. v.o.s.e. 35mm.

23 VIERNES

18:00 h. Billy Wilder

IRMA LA DULCE

Billy Wilder. EEUU. 1963. 142 min. Color. v.o.s.e. 35mm.

20:30 h. Estrenos 2018

COLUMBUS

Kogonada. EEUU. 2017. 104 min. Color. v.o.s.e. DCP

24 SÁBADO

18:00 h. Qué fue del 68?

EL GUATEQUE

Blake Edwards. EEUU. 1968. 95 min. Color. v.o.s.e. 35mm.

20:30 h. Estrenos 2018

COLUMBUS

Kogonada. EEUU. 2017. 104 min. Color. v.o.s.e. DCP

31 SÁBADO

18:00 h. Filmoteca junior 2018

NICKY, LA APRENDIZ DE BRUJA

Takashi Shimizu. Japón. 2014. 108 min. Color. v.e. Bluray

20:30 h. Estrenos 2018

THE FLORIDA PROYECT

Sean Baker. EEUU. 2017. 115 min. Color. v.o.s.e. DCP