El Carnaval de Cádiz llega este sábado al Teatro de la Axerquía

El Teatro de la Axerquía de la capital cordobesa acoge este sábado, 12 de mayo, a partir de las 20.00 horas, un festival con lo mejor del Carnaval de Cádiz.

El el III Falla en Córdoba actuarán las agrupaciones que han logrado el primer premio de este año, como el cuarteto de "El Morera", "Equipo A en minúscula" y el coro de Luis Rivero "Vive, sueña, canta" y el "pelotazo" de chirigota de "El Bizcocho", "No te quemes todavía" junto a autores míticos como Martínez Ares y la chirigota de "El Love" y "El Cabra".

"Ha sido complicado traer un coro a Córdoba, me decían que eso hacía más de dos décadas que no se lograba pero creo que los aficionados se lo merecen" ha declarado el gerente de Producciones Falla, Antonio Llanos, organizadores del evento. "Quien no haya podido disfrutar de la magia de un domingo de coros en Cádiz, el sábado en La Axerquía tendrá oportunidad de escuchar tanguillos gaditanos en un escenario además, único", ha añadido.