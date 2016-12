Carlos Ruiz Zafón: «Me apetece experimentar otros escenarios»

El escritor Carlos Ruiz Zafón, que ha presentado en Sevilla El laberinto de los espíritus, cuarta y última novela de su saga del Cementerio de los Libros Olvidados, ha afirmado que, en la creencia de que aún no ha «agotado» la ciudad de Barcelona como elemento de ambientación y casi como un personaje más -su importancia es capital en la tetralogía centrada en las vivencias de Daniel Sempere-sí le apetece «experimentar con otros escenarios y otras cosas».

Respecto a la Ciudad Condal, el autor, en una rueda de prensa en la Fundación Cajasol, ve la posibilidad de utilizar «otros modos de explorarla y de crear un personaje paralelo en torno a ella: no me cierro a ninguna posibilidad». Sí tiene claro, no obstante, que de volver a la misma será intentando buscar algo «diferente y nuevo», ya que lo que no hará es volver a la época y localización concreta que alberga la trama del Cementerio de los Libros Olvidados, «porque para mí ya está como tiene que ser».

«Es relativamente normal que uno utilice un escenario donde ha nacido y crecido; el modo en que lo absorbes, el lugar que tiene tus recuerdos de la infancia es muy intenso y permite jugar con eso de un modo que probablemente nunca podrías hacer con cualquier otro lugar, por mucho tiempo que haya pasado o que te guste», ha añadido.

A la postre, Ruiz Zafón supone que en algún momento, pues, volverá a visitar Barcelona, «pero, por supuesto, el mundo no se acaba allí, ni muchísimo menos: hay escenarios con muchísimas posibilidades que pienso y barajo». En la saga iniciada con La sombra del viento (2001), el escritor catalán ha intentado «captar la esencia» de una Barcelona que no se corresponde con la localización «turística y festiva» de hoy día. «No es la que siempre he tenido presente, ni la que me parece más interesante», afirma, para exponer su preferencia por un enclave «gótico y barroco».

Y es que la ciudad actual «está muy lejos de ser la de los libros» para el novelista, que no ha querido hacer un «reportaje» de la capital barcelonesa, sino «jugar con el personaje e intentar llegar a una esencia que no es literal pero sí más verdadera».

En cuanto al último de los tomos publicados, reconoce que el cierre ha sido «la parte más complicada», si bien asegura que el mismo ha sido «gratificante» a medida que se clausuraba un ciclo iniciado hace quince años y en el que «vas viendo que todo cuadra como quieres». “Aunque los otros libros funcionaban muy bien, no tenía la sensación de haber terminado el trabajo, y ahora sí tengo, por fin, una sensación de satisfacción», ha manifestado.Ruiz Zafón, que admite haberlo «pasado bien» con las posibilidades de algunos personajes, ha asegurado que las expectativas de la historia «se han cumplido». «Para mí no está inacabado, estaba inacabado hasta ahora», asegura el autor.