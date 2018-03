Carlos Hipólito recibe el premio Corral de Comedias

El madrileño Carlos Hipólito (1956) fue galardonado ayer con el Premio Corral de Comedias del Festival de Teatro Clásico de Almagro por su rigor y contribución a la difusión de un género que, dice, «hay que mimar». «El teatro, y no solo el clásico, es una especie a proteger porque ha pasado por una etapa muy complicada de la que aún se está recuperando», señala el actor. La fundación del festival, que falló ayer, en víspera del Día Mundial del Teatro, el premio, ha destacado en Hipólito su «enorme rigor en el trabajo, su cuidado exquisito de la palabra y de la expresión oral», su «estrecha vinculación» al teatro del Siglo de Oro y su «refinada y profunda capacidad de construir seres humanos complejos y poliédricos». «Ha sido una gran sorpresa y un motivo enorme de felicidad, me hace mucha ilusión. La vida te va llevando de un lado a otro y hace un montón de años que no hago teatro clásico y por eso me sorprende más este premio», reveló el actor, que ahora interpreta en Madrid el musical Billy Elliot.