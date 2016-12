El C3A logra más de 1.200 visitantes al cumplirse una semana desde su inauguración

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que fue inaugurado en la capital cordobesa el pasado lunes 19 de diciembre por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha recibido en su primera semana de apertura al público más de 1.200 visitantes.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, las cuales han precisado que el total de visitantes hasta ahora ha sido de 1.251 personas, pero teniendo en cuenta que, desde el lunes de la pasada semana, ha estado abierto los días laborables, pues, con motivo de la Navidad ha estado cerrado los días 24, 25 y 26 de diciembre, es decir, este pasado primer puente navideño.

El C3A se ha puesto en marcha, tras una inversión de la Junta de Andalucía de cerca de 30 millones de euros, como un espacio con vocación de convertirse en el centro de referencia para la creación y producción artística en la comunidad autónoma y que arranca con un programa de bienvenida especialmente dedicado a la ciudadanía.

Cuenta con más de 1.000 metros cuadrados de talleres para la creación visual y laboratorios para el audiovisual, lo que permitirá desarrollar proyectos en el ámbito de la pintura, la escultura en metal y madera o el trabajo con cerámica, así como otros que requieren tecnología digital, como la fotografía y el vídeo.

Con el C3A se ha abierto un espacio diseñado para el encuentro y el diálogo entre disciplinas, para la formación especializada e inicial y para la participación ciudadana. Un espacio que acercará los lenguajes artísticos contemporáneos a la ciudadanía, que podrá conocer no sólo las obras acabadas, sino también el proceso creativo.

Su programación inaugural incluye tres exposiciones que podrán visitarse hasta el 16 de abril. Se trata de 'Englishes', de Nicoline van Harskamp, y 'The value in mathematics: How do we learn' (El valor de las matemáticas: cómo aprendemos)', de Falke Pisano.

Además, acoge también el proyecto artístico 'Montaña Negra', coordinado por el artista gaditano Daniel Silvo, en el que siete creadores relacionados con el mundo del arte de muy diversas disciplinas convivirán y compartirán experiencias en este nuevo centro de creación.

Asimismo, hasta el 17 de enero el centro acogerá una programación especial que incluye espectáculos de danza y circo, talleres didácticos y creativos y proyecciones, entre otras actividades dirigidas al público familiar.

El edificio cuenta con equipamiento medialab y avances tecnológicos entre los que se encuentran impresora y escáner en tres dimensiones. A ello se suma otra zona de casi 600 metros cuadrados para la confluencia con otras disciplinas, en particular en el ámbito de las artes en vivo.

En este centro tienen cabida todas las fases del proceso creativo: investigación, diseño, producción y exhibición. Para ello, reserva 1.100 metros cuadrados para exhibición y presentación de obras. Además cuenta con un centro de documentación especializada para los artistas y de una zona específica dedicada a la formación y al desarrollo de programas de emprendimiento cultural, otras de las líneas de acción del centro. A todo ello se suman espacios polivalentes que contemplarán en su programación microcultura y actividades de pequeño formato en distintas

ESPACIO PARA LA FILMOTECA

La Filmoteca de Andalucía también tiene su sede en el C3A, lo que supone abrir un nuevo horizonte para esta institución, tal y como ocurre en otros centros de referencia a nivel nacional e internacional, como el Centro Tabacalera de San Sebastián, que integra la Filmoteca Vasca, el Complejo la Laboral de Gijón, Le Fresnoy Estudio Internacional de Arte Contemporáneo de Francia o el Centro Australiano para la Imagen, espacios de creación contemporánea que conviven, dialogan y se enriquecen desde hace años con filmotecas y cinematecas.

En el C3A, la Filmoteca cuenta con un espacio propio con más de 800 metros cuadrados en el que se ubica su biblioteca y videoteca. Asimismo, se incorporan nuevos servicios, como diez pantallas para visionado individual o en pequeños grupos, que además de permitir disfrutar libremente de todos los fondos del centro, hacen posible que se pueda acceder de manera gratuita a las múltiples plataformas de visionado de cine en línea.