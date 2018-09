La Axerquía se rinde a Morat

El grupo Morat hizo vibrar ayer el Teatro de la Axerquia con su pop-latino. Había muchas expectativas generadas por la visita de esta banda colombiana –colgó el cartel de ‘no hay billetes’- y no defraudó ante un público entregado y con ganas de cantar.

Pasados dos escasos minutos de las 22.30 horas se apagaron las luces y empezaban a sonar los primeros ritmos… Eran ellos, Morat comenzaba el concierto con la canción que les hizo saltar a primera línea, ‘Mi nuevo vicio’, una colaboración con Paulina Rubio. A partir de ahí, la actuación tuvo tres momentos bien diferenciados. En la primera parte, el público pudo escuchar canciones como ‘Aprender a aprender’, ‘Cuando nadie ve’ y dos de sus colaboraciones más famosas: ‘Yo contigo, tu conmigo’ y ‘Besos en sangre’.

Llegado al ecuador del concierto, los colombianos introdujeron a sus seguidores en una atmósfera de romanticismo, sentimientos, anhelos, comenzando con su repertorio más íntimo y con el que conectaron a todos los niveles con el público. Sonaron ‘Punto y aparte’, ‘Para que nadie se entere’ o ‘Mil tormentas’, que fue uno de los momentos más bonitos de su actuación. Cabe destacar, que, entre canción y canción, los componentes del grupo hacían una pequeña introducción que propiciaba aún más que el público se entregase y hubiese esa conexión con la banda.

Casi al filo de la madrugada se entraba en la recta final del concierto y, tras la parte más íntima, llegaba el estruendo final. Aquí, y ya con un público totalmente volcado, se escucharon temas ‘Cuanto me duele’, ‘Cómo te atreves’ o con la canción con la que se esperaba que acabarían, ‘Cuantos besos te has ahorrado’. Y digo que se esperaba porque, aunque se fueron del escenario, el empuje de sus fans les hizo salir a cantar los dos últimos temas, ‘La última vez’ y, “como no podía ser de otra manera”, acabaron con una de las favoritas de todos, ‘Como te atreves’. Y Todo ello con una gran puesta en escena.