Antonio José, disco de oro y número uno en ventas

El álbum 'A un milímetro' de ti del joven músico cordobés Antonio José lidera la actual lista de ventas en España tras superar las 20.000 copias, lo que lo convierte en disco de oro y el debut más fuerte de los últimos días. Según informó ayer Promusicae, con los datos correspondientes a la semana comprendida entre el 3 y el 9 de noviembre, el suyo es además el tercer disco más reproducido en el país en las plataformas de streaming, cuya primera posición es para otra novedad, The thrill of it all, del británico Sam Smith. El top 10 de ventas incluye solo dos novedades más: Pianissimo de Fangoria, directo al tercer lugar por detrás de Las costuras del alma de El Barrio, y el recopilatorio de Los Secretos Una vida a tu lado, séptimo. Expectativas, de Bunbury, desciende al cuarto lugar.