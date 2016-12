Robert Zemeckis, el creador de éxitos como director y guionista tan populares como la saga Regreso al futuro. Forrest Gump y tantos otros, vuelve ahora con una de espías protagonizada por Brad Pitt y Marion Cotillard, donde la recreación de la época, la belleza fotográfica de los paisajes y el trabajo interpretativo del reparto sostienen una historia que navega entre la intriga y el romance, teniendo mucho que ver con ciertos detalles de Casablanca (1942), el filme que protagonizó Humphrey Bogard e Ingrid Bergman. El piano en el bar, tan importante en la duda que asalta en la trama y amenaza la estabilidad de la pareja, la ciudad donde se conocen, el aeropuerto como escenario final de los amantes... Salvando las distancias, el blanco y negro de aquel clásico se transforma en un color que intenta parecerse cuando arranca el filme al de otro clásico, Lawrence de Arabia, pero Zemeckis no es ni Michael Curtiz ni David Lean, por muchos efectos especiales que imprimiera a sus primeras producciones, aunque no se puede negar que Aliados se ve sin sobresaltos, cómodamente y no es una mala propuesta para estas fechas, donde lo que abunda es entretenimiento puro y duro. Pues bien, como digo, la película entretiene pero no se queda en eso. Además, el buen gusto que denota la cuidada producción nos invita a degustar una historia que acaba atrapando al espectador. Sin embargo, hay algo que le falta para terminar de enganchar lo suficiente y acercarse a los clásicos, aunque la narrativa sea del estilo de entonces, algo así como cierto toque de emoción parece necesitar esta correcta película situada en 1942, durante la II Guerra Mundial, cuando un espía del bando aliado se enamora, después de jugar a ello, de una colega francesa que simula ser su mujer durante una peligrosa misión en el norte de África. Y aquí me quedo para no estropearles la sorpresa que contiene su argumento.