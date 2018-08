Alfred: "OT fue solo un instrumento para conseguir lo que quería"

Alfred García, 21 años, fue rechazado en 'La Voz', quedó cuarto en 'Operación Triunfo' y dejó a España por los suelos en Eurovisión en comandita con Amaia Romero, con quien por otro lado formó (¿forma?) una pareja irresistible. Este viernes actúa en el festival Acústica de Figueres y en septiembre empezará a grabar su primer disco.

¿En su casa se escuchaba música?

Vengo de una familia de músicos. Mis tíos tenían el grupo Rumba Brava, con grandes éxitos como 'Sigo soltero' [1976]. Mi madre cuando estaba en el vientre y cuando era bebé me ponía a Pavarotti, a Carreras, a Callas, aunque de eso no me acuerdo. Pero sí de cómo mi tío Pepe me enseñaba a tocar la guitarra con rumbas de Peret.

No obstante se decantó por ¡el trombón!

Hay una historia ahí. Con siete años fui a la Unión Filarmónica de El Prat con la intención de aprender guitarra, pero no había profesor. La segunda opción fue la batería, pero había que estudiar percusión y no quise. Después pensé en la tuba, pero mi padre dijo que ni hablar, que era muy grande. Y así acabé con el trombón de varas, un instrumento diferente a todos, muy intuitivo.

¿Cómo le sienta ser conocido como Alfred 'OT'?

Es una realidad. Pero mi paso por 'OT' fue solo una consecuencia de que yo quería darme a conocer como compositor y músico. Le estoy muy agradecido al programa porque me dio una oportunidad grande, pero para mí fue solo un instrumento para conseguir lo que yo quería.

Caramba. Suena chocante que alguien que estuvo seis años en el Taller de Músics tuviera tanta necesidad de saltar a la fama.

No te digo que no. Pero es que tengo muchas cosas que decir, muchas cosas que contar y sobre todo lo que quiero es cambiar muchas cosas. Para eso necesitaba exposición masiva. El destino y la fe que siempre he tenido en las canciones me llevaron a salir exitoso de 'OT'. Había llegado el momento y el universo, o Dios, o aquello en lo que crea cada uno me han puesto en este lugar. Me siento bendecido.

Se critica a 'OT' que crea personajes más que artistas.

Puede ser, no lo sé con certeza. Pero los artistas necesitan que se sepa de su vida. Hasta el artista mas alternativo, como puede ser Nick Cave, ha creado a lo largo de su vida un museo sobre sí mismo, por así decirlo. No tiene nada de malo saber sobre la persona que hay detras del personaje, nos ayuyda a conocerlo mejor. Aunque hay gente que miente muy bien.

Iba a preguntarle si se ha sentido utilizado, pero parece que quien ha utilizado es usted.

He hecho estrategias de márketing que nadie pensaría que un niño de 21 años podía hacer. Y todo el mundo venga, 'esto es de verdad o de mentira'. He aprovechado para dar a conocer mi figura y mi arte.

¿Me pone un ejemplo de estrategia de márketing?

No porque entonces se sabría que ha sido una estrategia de márketing.

Dice que no hace entretenimiento. ¿Qué hace?

Algo espiritual. Todo mi trabajo tiene como base canciones y solo canciones. Y son puras. Todo es verdad. Si me pide una canción Raphael, voy a investigar sobre él y quiero tomar cafés con él. Y si no los tomo me voy a imaginar que los tomo. De hecho me pidió una canción en broma en 'OT' y esa misma noche la tenía escrita. Bueno, el esqueleto, faltaba mucho. Hay que ser exigente como Dylan o Cohen, estamos en ese nivel y no podemos bajarlo.

¿Qué es solo entretenimiento?

Hacer algo para que lo consuma un público. La música se ha de vivir y no consumir. Consumo es una palabra muy fea.

El Acústica es un festival de raíz indie. ¿Teme que la gente vaya a verle como a un mono de feria?

En el Arenal Sound ya vieron que somos un grupo de ocho personas que va en serio. Me dan igual los prejuicios, no sirven para nada.

¿Cómo será '1016', su primer disco?

Empezaremos a grabar en septiembre de la forma más antigua y más cruda posible. Con la banda tocando en directo y una producción genuina. Quiero que seamos una familia que viva lo que está grabando y hable de ellos, como hacían los Beatles y como hace Nick Cave.

Otra vez Nick Cave.

Fan no, soy lo siguiente. Dice la leyenda que me conoce pero no sé si creérmelo. En el último Primavera Sound pasó una cosa curiosa. Me subió al escenario con mis dos mejores amigos. Ya había subido a otras personas antes, pero a mí se me quedó mirandome como diez segundos y entonces me tocó el pecho. Yo también se lo toqué. Fue la cosa mas rara y espiritual que me ha pasado en la vida.

Otra vez la palabra espiritual.

Es que soy espiritual. Las religiones las conozco, pero soy más espiritual, una persona que creee mucho en sí misma, en la humanidad, en el amor y en el arte. Aunque también tengo mis partes oscuras.

¿Las conoceremos en el disco?

Sí, hablaré del sufrimiento que provocan las guerras y los atentados.