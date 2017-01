El calendario de la música en vivo en el 2017 arranca tímido y parco en grandes citas, con Guns N’Roses, Bruno Mars, Aerosmith, Deep Purple y Ariana Grande como aislados reclamos foráneos y con la vuelta a los escenarios de voces patrias como Isabel Pantoja, David Bisbal o Enrique Iglesias.

A la espera de más confirmaciones, por ejemplo, la posible incursión de U2 con su gira por los 30 años del disco The Joshua Tree, son los principales festivales los que salvan la cuenta global con algunos de los shows más prometedores, empezando por Depeche Mode dentro del Bilbao BBK Live, que traerá también a The Killers. Igualmente destacable es la propuesta del Festival Internacional de Benicasim, con Red Hot Chili Peppers y The Weeknd, así como la del segundo Mad Cool, con Foo Fighters, Green Day y Kings of Leon.

Entre las citas más multitudinarias de este año estarán los de Guns N’Roses. Con Axl Rose y Slash juntos de nuevo, actuarán el 30 de mayo en el estadio de San Mamés de Bilbao y el 4 de junio en el estadio Vicente Calderón de Madrid. Muy esperada es la visita de Aerosmith a Madrid (29 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid) y Barcelona (2 de julio), en la que supondrá su despedida de los escenarios.

Otra banda mítica de rock que dice adiós presuntamente son los británicos Deep Purple, que atuarán el 30 de junio en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo, el próximo 1 de julio en el Rock Fest de Barcelona y el 2 de julio en el Wizink Center de Madrid.