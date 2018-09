Unas 15.000 personas bailarán hoy en Córdoba al ritmo de Ricky Martin

Hoy no he podido correr libremente en El Arenal. Estaba vallado por el concierto de Ricky Martin. Entonces me he acordado de la carrera oficial y me he preguntado: ¿Dónde están hoy Pedro García e IU, Ganemos y el concejal en la sombra Juan Andrés de Gracia (Movimiento Ciudadano y Federación Al-Zahara) que no salen a denunciar la privatización de los espacios públicos? Vaya, para Ricky, somos una ciudad abierta; para lo que huela a Iglesia, ciudad intolerante. Cuestión de ideología.