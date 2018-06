10 series cortas para tragarse de una sentada en verano

A menudo, las vacaciones son más cortas de lo que quisiéramos. Es decir, no siempre sirven para aceptar el compromiso de una serie larga. Aquí van diez títulos menos problemáticos: miniseries o temporadas recientes que no requieren meterse en el búnker de visionados televisivos durante demasiado tiempo.

'Alias Grace'. Otra razón para amar Canadá

Un all stars del cine canadiense (Sarah Polley como productora y guionista, Mary Harron como directora, David Cronenberg en el reparto) se ha encargado de esta miniserie basada en una novela de Margaret Atwood. Netflix, 6 capítulos, 267 minutos. 'American Crime Story' (T2).

Turbación extrema

El escritor criminal Tom Rob Smith, el productor/director Ryan Murphy y el actor Darren Criss entrelazan talentos en el turbador retrato de un asesino. Versace aquí es secundario. Una de las sorpresas del año. Netflix, 9 capítulos, 491 minutos. 'Barry' (T1).

Un actor realmente matador

De las cabezas privilegiadas del cómico Bill Hader (también protagonista como asesino metido a actor) y Alec Berg (guionista de 'Seinfeld') surge una brillante comedia negra sobre la ilusión de la redención. HBO, 8 capítulos, 230 minutos.

'Cobra Kai' (T1). Nostalgia rebajada con parodia

¿Una prórroga tardía de 'Karate Kid' con Ralph Macchio y Billy Zabka recuperando sus roles de antaño? Suena innecesario, pero 'Cobra Kai' se revela mejor de lo que merece: su ironía crepuscular enamora. YouTube Premium, 10 capítulos, 291 minutos.



'Cormoran Strike'. El lado 'noir' de Rowling

La creación de J.K. Rowling (como Robert Galbraith), en parte detective hard-boiled, en parte cacho de pan, llega a la pantalla con el rostro curtido de Tom Burke ('Solo Dios perdona'). Tres miniseries sólidas. HBO, 7 capítulos, 396 minutos.



'Electric dreams'. Algunas distopías perfectas

Como es normal en una antología, no todos los episodios de esta serie inspirada en el legado de Philip K. Dick brillan por igual. Céntrense en los últimos: 'The commuter' y 'Kill all others'. Prime Video, 10 capítulos, entre 48 y 50 min. c/u.

'GLOW' (T1). La serie que debió reinar

Antes del estreno de la segunda temporada (el 29 de junio), hay que descubrir o redescubrir la primera. Diez capítulos en crescendo de emoción sobre mujeres que reclaman sus cuerpos en un ring de lucha libre. Netflix, 10 capítulos, 325 min.





'Killing Eve' (T1). Nadie mata mejor

La gran gozada de la temporada: un juego de gato y ratón entre asesina virtuosa (Jodie Comer) y agente del MI5 (Sandra Oh) que combina los escalofríos del thriller con un sentido del humor a veces cotidiano, otras veces perverso. HBO, 8 capítulos, 336 minutos.





'McMafia'. 'Thriller' trotamundos con base real

Hossein Amini (guionista de 'Drive') y James Watkins (uno de los grandes valores del terror británico contemporáneo) adaptan el best-seller de no ficción de Misha Glenny sobre el crimen organizado transnacional. Prime Video, 8 capítulos, 449 minutos.





'Trust'. Confía en Danny Boyle

Este acercamiento al secuestro de J. P. Getty III merece ser visto ya solo por la vibrante dirección de Danny Boyle ('Trainspotting'). Pero, además, está Brendan Fraser con sombrero vaquero y corbata de bolo. O una divertida Verónica Echegui. HBO, 10 capítulos, 510 minutos.