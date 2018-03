10 buenas películas que (quizá) no sabes que puedes ver en Netflix

Pulsar el botón de Netflix y entrar a ver qué tienen puede resultar algo abrumador. De hecho, todos hemos vivido esas noches en las que, tras mucho dirimir con la pareja, ha llegado la hora de dormir sin haber decidido el título en cuestión. En Semana Santa hay algunas horas más para perder, pero, igualmente, desde estas páginas hemos querido echar una mano a los espectadores más indecisos: aquí van diez buenas películas que quizás no sepas que puedes ver en Netflix.

1. 'Mr. Roosevelt', agridulce vuelta a casa



Noël Wells estuvo poco tiempo (solo una temporada), pero dejó huella, en el elenco de 'Saturday night live', y después volvió a encandilar como novia de Aziz Ansari en la primera temporada de 'Master of none'. En esta comedia 'indie' a reivindicar deja claro su talento, o mejor dicho, talentos, puesto que ella protagoniza y dirige y escribe. La (anti)heroína es una cómica frustrada que vuelve a su antigua ciudad tras conocer el mal estado de salud de su gato, el Sr. Roosevelt del título. Allí descubre que su ex ha recompuesto su vida, y, además, con una mujer odiosamente elegante e inteligente, o en palabras de la prota, "un tablero de Pinterest que ha cobrado vida".

2. 'My happy family', secretos y mentiras



Netflix anunció el dudoso 'blockbuster' 'Bright' como si fuera el segundo advenimiento, pero rara vez dirige la atención hacia las buenas películas más o menos pequeñas que tiene en catálogo. Y es injusto que tan poca gente haya visto, por ejemplo, 'My happy family', casi obra maestra de Nana & Simon sobre una mujer que, al cumplir medio siglo, decide dejar de vivir con su marido, padres e hijos y alquilarse un piso. Los codirectores tiran mucho de planos estáticos, pero, no se apuren, hay mucha vida (agitada o quietamente tensa) dentro del marco. Una familia y la poco vista sociedad georgiana auscultadas con enorme empatía.

3. 'The rehearsal', el regreso de Maclean



Una prueba más de cómo puede arrinconar la industria del cine a las directoras: entre 1992 y 2016, la directora canadiense Alison Maclean ha levantado un total de tres filmes, 'Crush', 'Jesus’ son' y el aún reciente 'The rehearsal', injustamente marginado en cuanto a distribución tradicional alrededor del globo. A partir de la novela 'El ensayo general' de Eleanor Catton, Maclean reflexiona sobre la porosidad entre vida y arte sirviéndose de una trama de amor, engaño y autodescubrimiento. Un joven estudiante de arte dramático (James Rolleston) aprovecha su idilio con una adolescente más joven (Ella Edward, una revelación absoluta) para documentarse sobre el que parece el tema ideal para un proyecto de fin de curso.

4. 'Nerve: un juego sin límites', Internet hecho cine



Si hay una película que ha sabido trasladar el lenguaje de la red al cine, esa es 'Nerve: un juego sin reglas', un infravalorado thriller juvenil, adrenalítico e hiperestilizado, del mismo dúo de directores detrás de la mejor entrega de 'Paranormal activity', la tercera (también hicieron la cuarta, pero vamos a perdonárselo). Emma Roberts es una chica medio ignorada en su instituto (buen chiste) que queda absorbida, por culpa de los encantos de Dave Franco, en un juego online de verdad o atrevimiento con pruebas progresivamente más temerarias. Mucha imagen alucinante a ritmo de una gran banda sonora: la selección va de los disco-pop Holy Ghost! al neoclásico Jóhann Jóhannsson.

5. 'Take your pills', eficacia versus humanidad



Después de 'Ai Weiwei: Never sorry', la documentalista Alison Klayman giró su mirada del arte a los fármacos; en concreto, estimulantes como Adderall y Ritalin, utilizados para tratar el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, pero también recurso de muchos estudiantes americanos para lograr concentración extra durante la época de exámenes. Como en 'Trainspotting', la droga se muestra al principio casi como una gran salida, pero hacia la mitad empiezan a listarse efectos secundarios. El filme de Klayman recuerda los peligros de medicalizar la vida cotidiana: al ganar tiempo se puede perder, en realidad, lo más importante, la propia experiencia de ser humano.

6. 'El otro', clásico del terror psicológico



El apartado de cine clásico es, más que incompleto, casi inexistente (¿para cuándo la llegada de la plataforma Filmstruck a España?). Pero de vez en cuando, alguna sorpresa vintage se cuela, como por ejemplo 'El otro', clásico de culto de Robert Mulligan, director más conocido por 'Matar a un ruiseñor'. Cumbre del cine de terror con niños desquiciados, relata la historia de Niles y Holland, dos gemelos nacidos en una Gran Depresión. Uno es buen tipo, el otro es un demonio. Están interpretados por dos gemelos reales que, por motivos misteriosos, nunca volvieron a ser vistos en una pantalla, ni juntos ni separados. Todo es inquietante alrededor de esta película.

7. 'El ritual', senderismo de riesgo



Durante un tiempo, parecía que esta pequeña joya vista en Sitges-17 iba a estrenarse en nuestras salas comerciales, pero Netflix es el único lugar donde vas a encontrarla. David Bruckner, autor del mejor segmento de 'V/H/S' (el tour de force erótico-terrorífico 'Amateur night'), entrega lo que a veces parece una secuela bien pensada, milagro, de 'El proyecto de la bruja de Blair', pero filmada de forma clasicista en lugar de con el estilo tembloroso del falso-metraje-de-vídeo. Un grupo de amigos rinde tributo a un amigo asesinado yéndose de senderismo a un bosque sueco donde, por supuesto, empiezan a pasar muchas cosas y ninguna buena.



8. 'Popstar', una broma genial a costa del pop



Lo mejor de la última gala de los Oscar era una canción compuesta para la ocasión por la troupe cómica The Lonely Island que, por desgracia, se consideró logísticamente imposible. Lástima: ¡iban a reunir a los 4 Chrises (esto es, Hemsworth, Pine, Evans y Pratt)! Siempre nos queda revisar 'Popstar', falso documental de la misma gente sobre la disgregación y reunión de una 'boyband'. Los chistes sobre las estrellas del pop y, por extensión, la cultura de la celebridad desfilan con velocidad imparable, haciendo imposible pillar toda la información hilarante en un solo visionado. Como siempre en The Lonely Island, las canciones, aunque de broma, son cosa seria.

9. 'Anomalisa', anomalía de la animación





No, no es una errata: esta película se llama 'Anomalisa' y no, como se ha escrito a veces, 'Anomalías' (culpen quizá al corrector de Word). El título es invención del protagonista de la película, un hombre hundido, Michael Stone, que conoce a una mujer, Lisa, durante un viaje de negocios; una anomalía llamada Lisa. Puede que esta historia de reconocimiento mutuo entre solitarios ya haya sido contada antes, pero que yo recuerde, nunca ha sido contada de esta manera, a través de una stop-motion (animación imagen por imagen) delicada y poética. Otro hito en la carrera del genio Charlie Kaufman, responsable, por ejemplo, del guion de '¡Olvídate de mí!'.



10. 'ParaNorman', (no) es (solo) para los niños



Hace falta darle más amor a Laika, pequeña compañía de animación de Portland que, con un tercio del dinero invertido por Pixar en sus producciones, sabe hacer películas igualmente inolvidables y a veces con mayor encanto y originalidad. Su segundo proyecto, después de 'Los mundos de Coraline', fue esta fantástica comedia de terror no solo para niños, claramente influida por el Tobe Hooper de 'La casa de los horrores', el Sam Raimi de 'Terroríficamente muertos' y, sobre todo, Tim Burton. Se podrá ver en Netflix desde el 1 de abril. (Y otra obra maestra de Laika, 'Kubo y las dos cuerdas mágicas', estará en catálogo desde el 21).