Unas 1.300 personas visitan el C3A en sus primeros cinco días

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) de Córdoba ha recibido ya en sus primeros cinco días de apertura un total de 1.251 visitas, lo que para la Consejería de Cultura es «una gran alegría y satisfacción», teniendo en cuenta que es «un centro de creación y no un museo», por lo que está teniendo muy buena acogida en el ciclo de programación organizado para los primeros días de su apertura. Desde la Consejería de Cultura se animó ayer a los cordobeses a que «conozcan el centro y se sumen a las propuestas que hemos realizado para estos días, dirigidas a un público familiar». Ayer, en el sexto día de apertura -ha cerrado los días 24, 25 y 26-, la afluencia fue constante durante toda la jornada, de muchos cordobeses y también turistas, que se acercaban al imponente edificio blanco a la otra orilla del río para conocer su arquitectura y participar en sus propuestas artísticas creativas. Este primer ciclo de espectáculos, exposiciones y talleres ha sido programado hasta el 30 de diciembre, salvo el de Montaña Negra, que se prolonga hasta abril, pero desde la Consejería de Cultura indicaron ayer que ya hay previsto para enero un nuevo taller de creación y hay avanzados convenios para nuevas propuestas. No obstante, el director del centro, cuya convocatoria de nombramiento puede publicarse hoy o mañana, será quien desarrolle su proyecto artístico sobre las bases ya diseñadas, según fuentes de la Consejería de Cultura.

En la mañana de ayer continuó el taller Stop Motion, que se desarrolla desde su inauguración el pasado 19 de diciembre, en el que pueden participar gratuitamente toda la familia. El Stop Motion es una técnica plenamente vigente en el arte contemporáneo que consiste en crear sensación de movimiento en objetos inanimados con una sucesión de fotografías, concretamente ocho fotografías por segundo. Para conseguirlo Juan y Elena, dos monitores especializados, hacen una breve presentación teórica y presentan las claves técnicas para que los participantes consigan realizar una breve película animada. El Stop Motion, según sus organizadores, «es una técnica sobradamente conocida, pero en el C3A la ponen en práctica niños desde 3 años acompañados que pueden compartir en familia un divertido momento donde rebosa la creatividad». Según Antonio Luque, coordinador de los talleres, ya han participado 150 personas con los perfiles más variados, desde familias con niños hasta adultos interesados en la técnica o estudiantes de arte. El taller de Stop Motion está abierto a cualquier persona interesada en participar. Hasta el próximo viernes 30 de diciembre se duplican los pases disponibles pudiendo elegir entre los dos turnos de mañana o los dos turnos de la tarde. El aforo es limitado por lo que se recomienda realizar reserva previa en el 955 285 597 o en el correo electrónico. Ayer, Olga Copado y su hija Andrea participaban en el taller. «Lo vi en un vídeo por internet y me gustó tanto que me interesé por venir», contaba Andrea, entusiasmada al poder editar un vídeo «en el que un muñeco se va moviendo solo». Otra de las propuestas de la jornada de ayer fue el espectáculo Danyzoo: Fusion Balance, en el que el artista Daniel Gómez realizó en el espacio La Caja Negra un número en el que mezclaba el breakdance con la danza contemporánea, en una atmósfera elegante y precisa. Tras este número, hubo un concierto electroacústico sobre El jardín de las Delicias, de El Bosco, un espectáculo sorpresa que en principio no estaba programado y que llamó también mucho la atención. El responsable de los espectáculos programados, Gonzalo Andino, destacó la respuesta del público en estos días, que «va de menos a más», para un ciclo que «es un diálogo entre el circo y la danza con el movimiento como punto común». Hoy, el espectáculo que se ofrece es Golpes de nada, de la compañía Seitecate (12.30, 18 y 19h.), una pieza cercana a la danza acrobática.

Entre el público de ayer se encontraba el profesor Gerardo Pedrós, que alabó el edificio y su aparcamiento para bicis pero insistió en mejorar el contenido con más explicaciones.