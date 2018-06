Los vecinos podrán solicitar ser donantes de médula el 23 de julio

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba desarrollará el 23 de julio una colecta para donar sangre en Villafranca, en la que se destinarán más recursos para atender la alta demanda de vecinos de este municipio que quieren inscribirse en el registro de donantes de médula ósea. Este interés de los villafranqueños se debe a que un niño del municipio de cinco meses, debido a un problema de salud, requiere de un trasplante de médula y no cuenta con familiares compatibles para ser alguno su donante, informan fuentes de este centro. Paralelamente a esta colecta, el Centro de Transfusión, ubicado junto al hospital Reina Sofía, pide a los vecinos de este pueblo que se decanten por hacerse donantes de médula en Córdoba que soliciten cita previamente en el teléfono 957011100 para no colapsar la actividad del centro.

Ante esta situación, la directora del Centro de Transfusión, Gema Fornés, pide tranquilidad y que se respete el protocolo para estos casos, porque así es como mejor se ayuda a esta familia. Fornés precisa que «en los próximos días se comenzará la búsqueda de un donante de médula para este pequeño en el registro mundial de donantes, integrado por más de 32 millones de personas», y expone que «en el 90% de los casos suele aparecer un donante compatible, en muchas ocasiones procedente de Alemania o Estados Unidos». «Cuando en el entorno familiar no se encuentra un donante de médula suele ser complicado que aparezca en la propia localidad, por razones de endogamia inherentes a los pueblos pequeños, donde sus habitantes no se han mezclado con diferentes etnias», aclara esta doctora.

REQUISITOS / Fornés recuerda que formar parte del registro de donantes de médula ósea debe ser una decisión no emocional, ligada a un paciente concreto, pues este registro es universal y altruista, con el que se persigue contar con un censo real de candidatos para cualquier enfermo del mundo que lo pueda necesitar y no con personas que deciden hacerse donantes por un enfermo en particular, pero que si luego son avisadas para otro paciente al que no conocen a lo mejor ya no están interesadas. La edad para formar parte de este registro va de los 18 a los 40 años.