UGT niega discriminación por razón de sexo en la empresa aceitera de Lucena

UGT Córdoba ha negado que exista una discriminación por razón de sexo en la empresa aceitera de Lucena donde otro sindicato, CCOO, denunció que solo se habían abonado los atrasos a los trabajadores varones y no a las mujeres, al alegar la empresa que en el convenio se habla de trabajadores y no de trabajadoras.

La noticia de la discriminación ha sido recogida por medios de comunicación de toda España y provocado numerosas reacciones, pero según un comunicado de UGT Córdoba, tanto su representante sindical como la propia empresa han negado cualquier discriminación.

UGT asegura que la "veracidad" de la información facilitada tanto por su delegado como por la empresa "ha sido constatada por el sindicato". "Simplemente -dice en su comunicado- se trata de realizar una actualización de la subida del convenio a peones, oficiales y transportistas, en cuyas categorías laborales existen más de una veintena de trabajadores y trabajadoras afectadas", explica UGT.

"Con la intención de indagar y buscar soluciones a la actualización del convenio, UGT- FICA se encuentra sentada desde un primer momento con los representantes de la empresa lucentina y el representante legal de sus trabajadores --señala el comunicado--, recopilando la información pertinente para tratar este tema con la obligada responsabilidad y credibilidad contrastada, en aras de evitar justamente lo sucedido con declaraciones alarmistas y condenatorias de todo tipo en los medios de comunicación. Siempre hemos lanzado un mensaje de prudencia y responsabilidad ante esta situación, que para nada debe ser catalogada como discriminatoria".

UGT recuerda que es el único sindicato con representación legal en esta empresa. Asimismo, UGT Córdoba señala que no se había pronunciado de manera oficial antes sobre este tema hasta que ha recabado toda la información necesaria, "ya que estas cuestiones hay que afrontarlas con cierto rigor y seriedad porque pueden generar mucho daño no sólo a la empresa, sino también a sus propios trabajadores y trabajadoras".

SECRETARIO GENERAL DE UGT-CÓRDOBA

Antes de hacer público este comunicado, el secretario general de UGT-Córdoba, Vicente Palomares, ya había afirmado este miércoles que la empresa aceitera lucentina, en realidad habría estado incumpliendo el convenio del sector a este respecto con sus trabajadoras, pero también con sus trabajadores, por lo que "parece, según los primeros indicios, que no es todo como se cuenta".

En este sentido, Palomares ha dicho que en UGT les gusta "ser rigurosos" y por eso es ahora, tras hacer averiguaciones, cuando pueden decir que "no solo son mujeres las que no han cobrado atrasos, sino también hombres, es decir, no se ve que haya habido una discriminación flagrante".

En consecuencia, el secretario general de UGT-Córdoba ha avisado que "estas cuestiones hay que tomarlas con cierta seriedad porque podemos hacer mucho daño, no solo a la empresa, sino a los trabajadores que están dentro de esa empresa", de modo que "hay que ser cuidadosos y delicados con estas cuestiones y eso es lo que estamos haciendo desde UGT", en cuyo seno van a "analizar todos los datos" e informarán "de lo que realmente ha ocurrido" en la empresa.