Tratan de localizar restos de 70 víctimas de la Guerra Civil

El director general de Memoria Democrática, Francisco Javier Giráldez, y el concejal de Cultura y Patrimonio de Lucena, Manuel Lara, han visitado las obras de exhumación que la Junta de Andalucía, con la colaboración de la Universidad de Granada, está practicando en el cementerio Nuestra Señora Virgen de Araceli bajo la dirección del arqueólogo Francisco Carrión. Tras la visita, a la que también asistió el arqueólogo municipal, Daniel Botella, han mantenido un encuentro con los familiares de las personas represaliadas para informar del desarrollo de los trabajos.

Dichos trabajos comenzaron hace tres semanas con el objetivo de «hallar los restos óseos de unas 70 personas cuyos asesinatos durante la Guerra Civil han sido documentados por el historiador Arcángel Bedmar», ha explicado el director de la excavación, en la que trabajan un grupo de ocho estudiantes de Arqueología e Historia de las Universidades de Granada y Córdoba.

Carrión ha confirmado que «hasta el momento, durante las tres primeras semanas de excavaciones, aún no hemos localizado restos algunos», por lo que «no descartamos prolongar nuestro trabajo más allá de los dos meses previstos inicialmente». En este sentido, el arqueólogo ha comentado que «hemos divido el cementerio en dos sectores y pese a los sondeos, no hemos localizado ningún indicio que nos permita decir dónde se encuentran las personas asesinadas, cambiaremos la estrategia metodológica para localizarlas, los familiares deben saber que no abandonaremos hasta encontrarlos».

Por su parte, Giráldez ha manifestado que «en Lucena trabajamos a petición de familiares directos que quieren encontrar a sus seres queridos», una tarea para la que ha agradecido la implicación del Ayuntamiento y el rigor del arqueólogo Francisco Carrión.