Las tormentas provocan daños en el olivar y la dehesa del Valle del Guadiato

Las tormentas registradas en la tarde de ayer domingo en la provincia de Córdoba provocaron graves daños en gran parte de olivar y dehesa de la zona del Valle del Guadiato.

En concreto, se ha podido ver afectado aproximadamente el 80% de la cosecha de olivar en las zonas más afectadas de los municipios cordobeses de Fuente Obejuna, Los Blázquez y La Granjuela, así como la bellota de la dehesa de estos municipios.

La producción se vio perjudicada sobre todo por el pedrisco de gran tamaño que se originó sobre las 14.50 horas de ayer en estas localidades del norte de la provincia cordobesa donde cayeron, aproximadamente, entre 24 y 40 litros por metro cuadrado durante 20 minutos.

Ello ha provocado que la producción de olivar y bellota para esta campaña haya sufrido grandes destrozos, por lo que puede verse mermada considerablemente. Asaja recomienda valorar individualmente la posibilidad de contratar el seguro ya que supone un instrumento recomendable en situaciones desfavorables para el campo. Además, afirma que en los casos en los que el nivel de aseguramiento sea muy bajo porque la línea de seguro no funcione adecuadamente, no debe servir el seguro de excusa a la administración para no pagar daños.