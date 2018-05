Los técnicos estudian suspender el decreto de cierre de la residencia

Los técnicos del Ayuntamiento de Lucena están estudiando el recurso presentado por la asociación Nueva Aurora, que gestiona la residencia de mayores del mismo nombre, para suspender el decreto de clausura. Así lo informó ayer el alcalde, Juan Pérez, después de que el concejal no adscrito, Vicente Dalda, recordara al Consistorio el límite del plazo de 20 días otorgado para desalojar a los residentes.

Dalda señaló que tenía noticia de que no se había informado a los familiares de los residentes de la situación y pidió la actuación subsidiaria del Ayuntamiento para el desalojo, para así cesar la actividad de la residencia en las actuales dependencias. Sobre el recurso presentado por la asociación, Dalda señaló que a él no le constaba y que «un recurso no impide la ejecución», y «por parte del Ayuntamiento tampoco se ha dejado en suspenso el decreto de cierre». En este sentido, apuntaba también que «la Junta no ha hecho nada, y ni siquiera ha emitido un informe, por lo que Junta, Ayuntamiento y Servicios Sociales deben buscar una solución».

El alcalde informó de que «en los próximos días la residencia remitirá a la Junta el anteproyecto para la adecuación de los módulos del complejo Los Santos cedidos por el Ayuntamiento para reubicar allí a los mayores».

Pérez anunciaba esta medida y explicaba que «en ese momento serán los técnicos de la Junta de Andalucía los que deben de remitir una licencia provisional de funcionamiento para la nueva ubicación», y que los técnicos de la Junta y del Ayuntamiento han visitado las instalaciones. Indicó que «esta situación traería consigo también la cesión de las instalaciones del complejo educativo de Los Santos por un tiempo más prolongado a la residencia hasta que se pudiesen subsanar los problemas denunciados en el edificio ubicado en la calle Ancha, para poder cumplir la actual normativa de la administración autonómica». El alcalde señaló que «las actuaciones en la sede de Nueva Aurora permitirán poder solicitar a la Junta el concierto de algunas de las plazas».

Juan Pérez apuntó también que, «si hubiese que evacuar a los usuarios del edificio actual, antes de ser trasladados a los módulos de Los Santos tanto la Junta como el Ayuntamiento realizarían las gestiones adecuadas».

Por su parte, la residencia Nueva Aurora está trabajando de manera acelerada a través de su arquitecto en la culminación del anteproyecto para el traslado a Los Santos, que presentará en esta semana. Una medida transitoria y que, de no implicarse las administraciones, tiene una solución compleja, ya que la carencia de concertación de plazas de la Junta hace que los bancos no ofrezcan el préstamo solicitado para afrontar la remodelación. Esta situación está originando una gran incertidumbre entre las personas residentes, la mayoría de ellas personas con rentas mínimas, que solo pueden contribuir con 345 euros de pensión.

Nueva Aurora acoge desde hace 29 años a más de 40 personas mayores y da trabajo a 18, encontrándose en unas circunstancias similares a las de otras residencias repartidas por toda Andalucía en incumplimiento de la nueva normativa.