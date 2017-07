Solicitan a la Confederación aumentar el caudal de captación de Zambra

El Ayuntamiento de Lucena, a través de la empresa municipal Aguas de Lucena, está en conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para que esta autorice la realización de las obras necesarias para aumentar el caudal de agua que se extrae actualmente del manantial de Zambra, que se ha visto enormemente mermado. Así lo ha informado el concejal de Obras, José Cantizani, que ha añadido que se ha encargado, a petición de la CHG, un estudio hidrogeológico a la Universidad de Granada para estudiar el incremento de dicho caudal.

La falta de lluvias está afectando gravemente a los manantiales de la zona de Lucena. Debido a las escasas precipitaciones, el del Nacimiento de Zambra, sobre el que el Ayuntamiento lucentino tiene una concesión de 63 litros por segundo, ha visto que su caudal de captación ha mermado situándose por debajo de los 40 litros por segundo. El pasado año se redujo a poco más de 20 litros, algo que actualmente también esta mermado. Por ello está recibiendo por debajo de 800 metros cúbicos diarios, mientras que lo normal serían más de 1.200. Según Cantizani, Lucena no está sufriendo restricciones de agua del Consorcio de la Zona Sur, al igual que otras poblaciones a las que se les está limitando el consumo a 300 litros de agua por habitante y día, pues el consumo por habitante y día de Lucena no llega a los 200 litros. No obstante, desde el Ayuntamiento se pone ahora en marcha una campaña de consumo responsable del agua.

Otro problema añadido es que se pierde parte del agua en la vieja tubería que la conduce desde Zambra a través de 22 kilómetros de su trazado y que no existe una planimetría exacta del paso de la misma, que en algunas zonas está a una profundidad de más de cinco metros, lo cual dificulta su reparación. Según Cantizani, el proyecto no contempla intervención en la red de tuberías, en la cual se viene interviniendo de manera puntual cada vez que se detecta alguna fuga a través de humedades.

Este manantial abastece a Lucena desde la etapa como alcalde José de Mora Escudero, a mediados del siglo pasado, aunque cada día lo hace en un menor porcentaje. Dicho manantial fue la principal fuente de abastecimiento local. Posteriormente, con la puesta en marcha del Consorcio cambió la situación, disminuyendo el nivel de dependencia de este histórico lugar.

El manantial de Zambra está ubicado en un área de la Subbética con numerosos recursos naturales que ofrecen abundantes aguas subterráneas, que afloran a la superficie a través de otros caudalosos manantiales, como los de Fuente Alhama, Fuente del Río o el río de La Hoz. Casi todos estos manantiales están siendo aprovechados o lo han sido en los últimos años para abastecer a la población y para el riego de algunas zonas de huerta y están siendo afectados igualmente por la sequía, aunque no en todos los casos por igual. A mediados del siglo pasado se llevaron a cabo las primeras canalizaciones y conducciones por gravedad que partían de los manantiales para abastecer algunas poblaciones, como es el caso de Lucena.

Las lluvias en la zona han sido escasas e irregulares durante el invierno, lo cual es motivo de preocupación de los agricultores, que temen que ello traiga consecuencias negativas en la próxima cosecha de aceituna y en otros cultivos.