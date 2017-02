Serrano reclama al Gobierno el desdoble de la N-432 por su siniestralidad

La diputada nacional del PSOE por Córdoba, María Jesús Serrano, ha pedido este miércoles al Gobierno del PP "que lleve a cabo el desdoblamiento de la N-432 y su conversión en autovía, atendiendo a los índices de siniestralidad y a la necesidad de favorecer el desarrollo económico de los municipios que se encuentran en su trazado".

En un comunicado, Serrano ha recordado que esta es una "reivindicación histórica, tanto de ayuntamientos, como de la sociedad civil y de agentes económicos y sociales" y que el elevado índice de siniestralidad de esta vía hace que "su desdoblamiento sea cada vez más necesario y urgente".

A este respecto ha señalado que, "cuando desde el PSOE denunciamos que Rajoy condena a Córdoba a ser la última provincia en inversión pública, no lo hacemos por buscar un titular en la prensa, sino porque los accidentes de tráfico en esta carretera son una triste realidad con la que conviven muchos cordobeses".

La diputada cordobesa se ha preguntado "¿cuántos accidentes de tráfico, cuántos fallecidos, cuántos dramas personales y familiares debe haber para que el Gobierno se tome en serio la necesidad del desdoblamiento?".

Según las respuestas que el Gobierno de España ha dado a diversas preguntas de Serrano sobre la N-432, "esta actuación se encuentra enmarcada en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi) 2012-2024" y que la decisión de incluirla en este Plan "implica la voluntad de su desarrollo, que se materializa en estudios, proyectos y obras, conforme a las disponibilidades crediticias van permitiendo su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en función de las políticas que se aplican en materia de infraestructuras".

A juicio de María Jesús Serrano, el Gobierno ha reconocido que los tramos en los que se divide la futura autovía A-81 se encuentran "en fase de estudio informativo", que es el paso preliminar para la posterior redacción de los proyectos de construcción que sirven de base a la licitación de las obras.

Por ese motivo, ha reclamado a Rajoy que, en los PGE de 2017 "incluya partidas que permitan iniciar las obras", sobre todo teniendo en cuenta que "el propio Gobierno ha reconocido en su respuesta" a la diputada socialista que "los datos de tráfico y siniestralidad son tenidos en consideración a la hora de abordar una actuación de estas características".

Por otra parte, y según la respuesta que el Gobierno ha dado a Serrano, el Ministerio de Fomento elabora y gestiona estudios de siniestralidad en la Red de Carreteras del Estado que sirven para detectar los tramos de concentración de accidentes, "de los que se deducen los factores que pudieran influir en la siniestralidad y, sobre estos puntos, se redactan proyectos que permitan afrontar actuaciones que tienen como objetivo paliar la problemática que hubiera sido detectada, siempre dentro de la disponibilidad que ofrezca la programación presupuestaria que se enmarca en la política de seguridad viaria reflejada en los PGE".

PLAN DE EMERGENCIA

En este sentido, Serrano ha añadido que los socialistas son "conscientes de que un proyecto de este tipo no se hace de un día para otro", pero lo que sí piden es "que no haya más demora, que no haya pausa en dicha actuación y que, mientras tanto, se lleve a cabo un plan de emergencia para el mantenimiento y eliminación de puntos negros".

Según ha criticado Serrano, "el Gobierno de Rajoy, con la excusa de la crisis económica, ha abandonado por completo el mantenimiento de las vías de comunicación, incluida esta carretera", ya que "ha preferido salvar a los bancos en lugar de a las personas y ha demostrado, una vez más, que no mira al Sur, al que tiene abandonado".

Por último, María Jesús Serrano ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha solicitado "una reunión con el ministro de Fomento, a la que asistirían diputados de las provincias de Córdoba, Jaén, Granada y Badajoz, para interesarse por el proyecto de conversión en autovía de la N-432".