Separados a los 94 años

La historia se vuelve a repetir. A finales del pasado mes de julio conocíamos que el matrimonio formado por Antonio Romero Jurado, de 93 años, y su esposa, Encarna Aranda Muñoz, de 91 años, pedían volver a estar juntos en una misma residencia después de que hubieran sido separados en residencias de diferentes municipios al concederle la Junta solo a ella una plaza concertada. Esta historia tuvo un final feliz y ambos consiguieron volver a reunirse en el mismo centro residencial. Sin embargo, esta situación no es tan excepcional como parece, y otra pareja, la formada por Ana Sánchez Blanco y Francisco Muñoz Gómez, un matrimonio de vecinos de Villaralto que estaban juntos en la residencia de ese municipio viven la misma situación. A Ana le vino la plaza concertada en la residencia de Villanueva del Duque hace 4 meses, quedando el matrimonio separado.

Sus familiares aseguran que ambos están sufriendo mucho y se sienten apenados ya que nunca se habían separado. A sus 94 años, lo único que piden es estar juntos para el resto de sus días, pero su capacidad económica impide que el matrimonio se pueda permitir pagar dos plazas en una residencia privada, y por ello piden que al menos le den una plaza concertada a ella en Villaralto.

De esta manera, y aunque Ana no puede valerse por sí misma y necesita una silla de ruedas para desplazarse, Francisco, que está en perfectas condiciones, puede pasear por las calles de su pueblo y dar una vuelta, de vez en cuando, a la casa que ha sido su hogar durante años.

La familia ha destacado la sensibilidad que han mostrado los responsables de la residencia de Villaralto, donde Francisco vive, llevándolo a ver a su mujer en muchísimas ocasiones a la de Villanueva del Duque, pero cambios en la salud de él en las últimas semanas han provocado que ya no se vean con tanta asiduidad; en estos días, Francisco no se siente con fuerza para realizar ese desplazamiento, de poco más de seis kilómetros y medio, que separan los municipios de Villaralto y Villanueva del Duque, en plena comarca de Los Pedroches.Desde la delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba afirman que no les consta que este matrimonio haya solicitado reagrupamiento familiar, pero sí el traslado de la señora desde la residencia de Villanueva del Duque a Villaralto. Fuentes de la Junta aseguran que en cuanto se produzca una vacante en el centro de Villaralto, se le concederá, poniendo fin a esta triste situación.