"Se debe hacer un 'bypass' decente en Almodóvar, no como lo que se ha proyectado"

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha pedido al Gobierno central que "acometa un bypass decente" en Almodóvar del Río (Córdoba), y no el proyectado, aunque considera que "lo idóneo es ir a la mayor, esto es, que el Gobierno acabe el eje ferroviario transversal".

En una entrevista con Europa Press, López ha lamentado que el Gobierno diga que la Junta "debe terminar el eje ferroviario transversal de Andalucía, cuando ese eje en el 2014 fue incluido por la UE en la Red Transeuropea de Transporte, al ser parte del corredor mediterráneo", lo cual significa que "se convierte en una inversión que compete claramente al Estado".

"Ese eje es la A-92 ferroviaria de Andalucía, y dada su importancia la Junta empezó a hacerlo hasta invertir 270 millones de euros, pero al declararlo la UE parte del corredor ferroviario, no se puede pretender deliberadamente que una comunidad autónoma realice una inversión que compete claramente su ejecución al Estado", ha aseverado el consejero, quien apunta que ello "no ocurre en ninguna otra comunidad" y ha citado ejemplos como en Valencia, donde "el Gobierno ha anunciado inversiones en el corredor por valor de 1.200 millones de euros, algo que me parece bien pero que aquí también debe hacer".

Ha contrapuesto la actitud del Gobierno "que invierte grandes cantidades en otras regiones y ahora dice que lo tiene que hacer la Junta, a pesar de formar parte del corredor mediterráneo y ser responsabilidad del Gobierno central".

A su juicio, "existe una falta clamorosa de equidad respecto a lo que se hace en otros sitios, y nosotros no pedimos solidaridad sino equidad".

Asimismo, ha resaltado la importancia de Algeciras en materia económica "y en base a eso se plantea que esos ejes de comunicación son de interés para Europa, pero ahora el Gobierno, en una dejación de responsabilidades, dice que lo tiene que hacer la Junta", ha criticado López, quien ha recordado que organizaciones sociales y empresariales "todas van en la misma dirección".

"Es una cuestión de responsabilidad política del Gobierno central", ha aseverado López, quien ha explicado que el Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de ley sobre el bypass de Almodóvar "que es la punta del iceberg de todo esto", y que se debatirá ya en septiembre.

En ese sentido, el consejero ha insistido en que "si el Gobierno acometiera el eje ferroviario transversal, no hay que hacer el bypass, sino que el Gobierno haría ese eje ferroviario, pues es quien tiene la responsabilidad de construirlo y terminarlo, por mucho que se empeñe diciendo que es competencia de la Junta".

En todo caso, ha apuntado que "mientras ese eje se hace, el bypass puede ser una solución" pero considera que en ese caso "se debe hacer un bypass decente, no como lo que se ha proyectado".

Así, ha citado otras obras de similar naturaleza que se han hecho en España para conectar líneas "y todas tiene más de 1.000 metros, tiene doble vía y tienen viaducto, pero en Andalucía se plantea una restricción que no tiene correlato con lo que se ha hecho en otros puntos del Estado".

"Si lo que se ha hecho en otros puntos es sensato, es racional y virtuoso, por qué no lo es para Andalucía, pues el bypass que se plantea en Almodóvar tiene un radio de 500 metros, no tiene vidaducto ni doble vía; no lo entiendo", se lamenta el consejero, quien recuerda que asociaciones civiles e incluso el alcalde de Málaga coinciden en criticar el proyecto actual.

López reconoce que le gustaría que el Gobierno "fuese capaz de ir a la mayor y seguir con el desarrollo del eje ferroviario transversal, y no hay que hacer el bypass", pero, en cualquier caso reclama "un bypass decente o ir a la mayor y comprometerse ya en el desarrollo del eje", donde "el Gobierno ya tiene ejecutados 270 millones de euros de obra realizada por la Junta".

En ese sentido, considera que "se debe aplaudir la actitud de la Junta por lo que hizo, no criticarla, pues el Gobierno andaluz tomó una decisión en su momento, consciente de lo que representa para Andalucía, sabiendo la importancia del puerto de Algeciras y de unir transversalmente Andalucía, y ello fue refrendado posteriormente por la UE, que lo aceptó como elemento de interés en la red europea".

PRESUPUESTOS

Por otro lado, el consejero ha reconocido el impacto "brutal" de la crisis en los presupuestos de la Consejería años atrás, de forma que "se pasó de un presupuesto de 1.700 millones a otro de 43 millones", lo cual "obligó a reprogramar obras en desarrollo".

No obstante, valora que desde 2013 el presupuesto de la Consejería se ha incrementado de forma "notable", de manera que "aunque siempre es insuficiente, pero por ejemplo, el año pasado la consejería que más creció fue Fomento".

Sobre el presupuesto para 2018, López cree que el montante "dependerá del papel del Estado, de la financiación de las comunidades autónomas", aunque reconoce que "ya se han producido los primeros rifirrafes", de manera que reconoce que "no tiene esperanzas" y no espera mucho de los PGE de 2018, toda vez que "el Gobierno sigue castigando a Andalucía, con un 13 por ciento del total de la inversión para una zona que aglutina el 18 por ciento de la población en el caso de 2017", mientras que en 2016 "finalmente se licitó solo un 7,9 por ciento en Andalucía".

A pesar de ello, el consejero deja claro que esa actitud del Gobierno "no ha repercutido en nuestra consejería, donde ha aumentado el presupuesto", a pesar de que "no hay ninguna voluntad del Gobierno, y nos tememos que en 2018 siga el castigo y siga deliberadamente el maltrato".

López ha indicado que "si todo estuviera resuelto total o parcialmente, habría un escenario más holgado para las comunidades y seguiremos aspirando a que haya la mayor cantidad de recursos posible".

No obstante, lamenta que el Gobierno de España "quiere liquidar el contrato social e ir al contrato mercantil, esa es la política de la derecha", tras lo que lamenta que en materia de infraestructuras "España invierte en estos años muy poco, el 53 por ciento de lo que invierten las cuatro grandes economías europeas", lo cual "merma la capacidad de competitividad y desarrollo del país".