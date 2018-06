Rumbo a la Antártida

El montillano Francisco José Jiménez coliderará un proyecto científico en la Antártida durante los próximos cuatro años que le llevará a investigar las costas de la Península Antártica y los fondos oceánicos del peligroso Estrecho de Drake.

Nacido en Montilla el 25 de julio de 1977, Francisco José Jiménez es especialista en Geoquímica y ha trabajado durante años en el departamento de Biogeoquímica de la Agencia Japonesa para las Ciencias y Tecnologías Marinas y Terrestres. Autor de más de sesenta artículos publicados en revistas como Nature, Science o Plos One, el científico montillano ha participado en casi una decena de campañas de exploración marina, además de haber realizado estancias en centros como la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, o la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (Suiza), por cuyas aulas han pasado hasta 21 premios Nobel, entre los que destaca Albert Einstein.

El nuevo proyecto de investigación en la Antártida lo desarrollará en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, un centro mixto de la Universidad de Granada y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha decidido emplear recursos humanos y materiales para estudiar uno de los lugares más remotos de la Tierra.

El objetivo final no es otro que el de analizar la evolución de la Corriente Circumpolar Antártica que, según detalla Jiménez, «es la que configuró nuestro planeta tal y como lo conocemos», ya que «hasta que no apareció esta corriente, la Antártida no se podía cubrir de hielo y existían incluso especies tropicales».

«La Corriente Circumpolar Antártica convirtió la Antártida en el auténtico congelador de la Tierra y llegó a cambiar los ecosistemas de forma dramática», añade Jiménez Espejo, quien defiende que «conocer cómo le está afectando el actual calentamiento global a esta corriente es de importancia global, pues se acabará reflejando en el clima del planeta y en el nivel del mar».

Al margen de este proyecto, Jiménez ultima varias publicaciones científicas de gran interés, una de las cuales aparecerá en la prestigiosa revista Nature, que se hará eco de un trabajo de una veintena de investigadores que han logrado establecer «cierta correlación» entre la evolución del clima y la de los homínidos en Suráfrica.

«Va a ser, sin duda, un artículo muy importante, puesto que hemos identificado por primera vez ciertos parámetros orbitales que condicionan las lluvias y la extensión del desierto», adelanta el científico montillano.