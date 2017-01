Los pueblos de la Denominación se unen para mejorar la oferta turística

La Denominación de Origen (DO) Baena ha reunido en su sede a alcaldes y representantes de los ocho municipios que integran el sello de calidad del aceite para avanzar en la puesta en marcha de diversas actividades de forma conjunta. El presidente de la DO, Javier Alcalá, explica que en el aspecto turístico «hay mucho por hacer» porque tenemos una comarca con una riqueza turística interesante con vía verde, arqueología, espeleología y el turismo relacionado con el sector del aceite de oliva, pero «hemos detectado» que existe un problema, cada municipio realiza sus actividades «por libre» y si el consejo regulador sirve de coordinador «podemos organizarlas de manera que no se solapen» y se ganaría más en cuanto a promoción y resonancia. Alcalá informó que la respuesta ha sido favorable a que se creen los grupos de trabajo y se presente una oferta unitaria.

Otra de las iniciativas que se han planteado ha sido la de crear una red de caminos «en buenas condiciones» donde un grupo de personas puedan alquilar un todoterreno y visitar los distintos municipios a través de los olivares, con una oferta gastronómica interesante, que tenga una actividad cultural. «Si eso se ofrece en un paquete donde participen todos los municipios de manera coordinada creo que podemos, bajo el paraguas de la DO y el aceite de oliva de Baena, ofrecer algo que pueda ser interesante». También se abordaron temas puntuales como la interprofesional y la posibilidad de establecer comunidades de regantes con las aguas residuales.

José Manuel Bajo, secretario general de la DO, añadió que han hablado del programa de desarrollo rural de Andalucía, al que se pueden presentar una serie de iniciativas tendentes a que ciertas ayudas que llegan a otras comunidades autónomas lleguen a los agricultores de esta denominación de origen. «Planteamos que la intensidad de las ayudas a la agroindustria debiera ser mayor a aquellas empresas que se dedican a la calidad y nuestros ayuntamientos pueden hacer de correas de transmisión de estas ideas hacia la consejería o instar a ésta a que lo plantee en el Ministerio».