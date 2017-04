El PSOE exige al PP que asuma el error que cometió al denunciar al expresidente del Consorcio de Bomberos

El viceportavoz del grupo socialista en la Diputación provincial, Antonio Rojas, ha pedido al PP que asuma el error que cometió al denunciar al expresidente del Consorcio de Bomberos Fernando Expósito que ha sido exculpado en los tres procedimientos penales que se abrieron contra él tras las denuncias del PP.

Rojas ha criticado en una nota de prensa que “el PP dedicó buena parte del anterior mandato en la Diputación a judicializar la política e hizo cuanto pudo por empañar la labor que durante años desarrolló el PSOE”.

Antonio Rojas se ha referido así a las tres causas penales que se le abrieron a Fernando Expósito tras las denuncias del anterior equipo de Gobierno del PP –por supuestas irregularidades contables en la ejecución del Parque de Bomberos de La Carlota, el supuesto daño patrimonial causado al Consorcio y la presunta comisión de delitos de prevaricación y usurpación de funciones públicas en la suscripción de una póliza de crédito para el Consorcio en 2011–, y de las que ha sido exculpado.

El viceportavoz del Grupo Socialista ha recordado que “la irresponsabilidad del PP solo ha servido para dificultar la gestión en el Consorcio de Bomberos porque hay que hacer frente a 120.000 de costas procesales después de que, hace unos meses, el Tribunal de Cuentas desestimase total o parcialmente las demandas interpuestas por el anterior Gobierno del PP”.

“Es necesario que el PP reconozca el error que cometió al llevar a los juzgados estos hechos”, ha afirmado Rojas, que ha añadido que “en su afán por retorcer la verdad y fabricar mentiras no les importó llevarse por delante el honor de esta persona que ya ha pagado un elevado precio por algo que no hizo”. “El PP nunca actuó con verdadera responsabilidad y no dedicó un solo segundo de los cuatro años que gobernó la Diputación a trabajar, simplemente se dedicó a denunciar falsedades en los medios de comunicación y los juzgados”, ha señalado Rojas, que ha añadido que “la justicia, una vez más, les ha quitado la razón”.