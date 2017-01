El PSOE defiende la gestión de Dolores López en el Ayuntamiento

El coordinador del Área Municipal del PSOE de Córdoba, Francisco Zurera, defendió ayer la gestión del equipo de gobierno socialista al frente del Ayuntamiento de Obejo, ante la moción de censura presentada por el PP y UCMI.

Zurera dijo que con este acto el PP «se excede y dificulta la normalidad política municipal que existe en la provincia de Córdoba» y aseguró que «son tiempos de consenso y acuerdos».

Por su parte, la alcaldesa, María Dolores López, aseguró que la moción está sustentada en falsedades. Señaló que los vecinos no han pedido dicha acción y que el portavoz popular Andrés Lorite no vive en el pueblo y no conoce su realidad. Dijo que el presupuesto municipal lleva prorrogado desde el 2012, cuando gobernaba el PP y que el del 2017 está ya redactado y desmintió las acusaciones de contratos ilegales, pues así lo estimó la fiscalía.

López reconoció que ella misma encabezó una moción de censura en el año 2014, contra el PP, hecho que ha sido aprovechado por Lorite para preguntarle si ese año era legítimo presentarla y en la actualidad no.