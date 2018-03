El presupuesto reduce ingresos y gastos con respecto al año 2017

Un presupuesto real, más social, ágil y operativo que el de ejercicios anteriores. Así definían los portavoces de los tres partidos que conforman el gobierno municipal de Priego (PSOE, PA y Participa Priego) las cuentas municipales para el presente ejercicio 2018 en el transcurso de la sesión plenaria, de carácter extraordinario, celebrada ayer lunes.

La encargada de exponer las líneas maestras del presupuesto del 2018 fue la presidenta del área de Economía y Hacienda, Alba Ávila, que indicó que los ingresos ascienden a 17.201.586,19 euros, mientras que los gastos se sitúan en 17.154.031,18 euros. Alba Ávila, tras enumerar las pautas seguidas hasta la celebración plenaria de ayer, destacó, en relación a los ingresos, el descenso que han experimentado con respecto al pasado año, en concreto un 9,76%, destacando en este sentido la importante reducción que se ha producido en las operaciones de capital, que alcanzan los 1.716.948,02 euros, un 74,47% menos que las previsiones para la misma agrupación de ingresos en 2017. Descenso que, según indicó Ávila, se debe a un «cambio de criterio» en relación a las subvenciones procedentes de otras administraciones. Aquí no se incluyen aquellas aportaciones que, durante la elaboración del borrador de presupuestos, «o bien no hay certeza de que se vayan a recibir, o aún habiéndola, no está definido el programa al que se va a destinar».

En relación a los gastos, el descenso con respecto al presupuesto del año 2017 es del 10,01%, lo que se traduce en 1.907.342,93 euros. En este sentido, cabe señalar que los gastos de personal se incrementan un 1,33% situándose 7.892.376,52 euros, mientras que los gastos de bienes y servicios también aumentan, en este caso, en un 3,52%, alcanzando los 5.239.066,0 euros.

En cuanto a los gastos corrientes, experimentan un descenso del 10,58% con respecto al 2017, situándose en 1.443.706,22 euros, mientras que las inversiones reales ascenderán a 802.134,07 euros.