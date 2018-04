La presidenta y el gerente de los bomberos, investigados por irregularidades en las oposiciones

El juez titular del juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, investiga al gerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba, Juan Carandell; a la presidenta del consorcio, Dolores Amo, y al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, así como a varios miembros de un tribunal opositor, interinos y delegados sindicales por varios delitos en relación "con las gravísimas irregularidades" producidas durante la preparación y tramitación de las oposiciones para el cuerpo del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba, que tuvieron por base la aprobación de la oferta pública de empleo para el año 2015 y se celebraron para la obtención de 54 plazas de bombero-conductor. En los casos de Carandell y Amo, el juez les imputa delitos de prevaricación administrativa, mientras que el alcalde de Priego está siendo investigado por un delito de tráfico de influencias por ser la "persona que supuestamente habría presionado para la inclusión en la lista de candidatos que superaron finalmente la prueba psicotécnica de siete bomberos interinos del parque de su localidad".

Sobre el gerente del consorcio, el juez considera que tuvo "la iniciativa" bien "la connivencia" de crear un grupo de trabajo en torno a la mesa sindical, que favoreciera a los entonces interinos en el proceso selectivo, "pactándose dar a los mismos todo tipo de facilidades, incluso con directa y grotesca contravención de la ley y de los elementales principios de igualdad de oportunidades". Ese grupo decidió, relata el juez, favorecer a un sindicato (UGT) en las elecciones sindicales para que pudiera a su vez "favorecer a los interinos" en las oposiciones.

En el auto, firmado el 21 de marzo, el juez explica que el avance de la investigación permitirá realizar una imputación formal de tales delitos a las personas ya identificadas en este fundamento jurídico; y a quienes se les dará traslado de la imputación.

En la Diputación, Dolores Amo no ha querido hacer declaraciones sobre este auto alegando que no tiene conocimiento del mismo ni de su contenido, ya que no ha recibido la notificación. Por su parte, Francisco Sánchez, portavoz de IU, socio de gobierno de los socialistas en la institución provincial, ha respondido en el mismo sentido aunque ha matizado que, “de confirmarse, sería un hecho muy grave y, si es verdad, habrá que pedir explicaciones”. Y por el PP, el diputado José María Estepa ha informado en rueda de prensa de que el portavoz de la formación, Andrés Lorite, ha registrado una solicitud para que les sea facilitado el auto con la finalidad de estudiarlo y poder pronunciarse al respecto.

Desde Priego, el alcalde y senador socialista José Manuel Mármol ha declinado hacer ningún tipo de manifestación al respecto “hasta que no estudiemos en profundidad toda la documentación a la que se hace referencia” y ha añadido que, una vez que ésta obre en su poder, “ofreceremos una rueda de prensa o emitiremos un comunicado”.