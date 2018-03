El PP pregunta al PSOE "si se compromete a apoyar los PGE si en ellos aparece la N-432"

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha preguntado al PSOE "si se compromete a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 si en ellos aparece la N-432".

Así lo ha indicado en un comunicado este domingo después de que la diputada del PSOE por Córdoba María Jesús Serrano haya exigido al Gobierno central que preside Mariano Rajoy que, ante la "alta siniestralidad" que presenta la carretera N-432, "actúe de manera urgente en esta vía".

Molina ha asegurado que el futuro de esta carretera es "una de las principales preocupaciones" para el Partido Popular de Córdoba, y que llevan trabajando en ello desde el inicio de la legislatura.

"Es una prioridad para nosotros como lo era cuando el Gobierno de España era del Partido Socialista con Zapatero a la cabeza, que tuvo oportunidad de convertir en autovía esta carretera nacional y no lo hizo", ha apostillado el dirigente del PP.

Por ello, los 'populares' exigen "seriedad y sentido común" al resto de grupos de políticos. "Si no tenemos oportunidad de contar con unos PGE para este año, la realidad de esta provincia, como en el resto de España se verá paralizada; si no hay presupuestos no se podrán pedir inversiones y proyectos para nuestra provincia, parece que el PSOE todavía no ha entendido esto", ha argumentado.

Asimismo, Molina ha pedido a los diputados socialistas que tengan "el mismo arrojo y voluntad de pedir reuniones con la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para que se impulsen y se pongan en marcha algunos de los proyectos de comunicaciones e infraestructuras viarias más importantes de esta provincia que llevan años metidos en un cajón".

"Es curioso que sólo se acuerden de las carreteras competencia del Estado y que oliven la Autovía del Oliva, la Ronda Norte, la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno, la Variante de Las Angosturas, la Variante A-331 en Lucena, la A-431 por Palma del Río, entre otras", ha agregado.

Finalmente, Adolfo Molina ha lamentado que "el PSOE vuelva a utilizar desgraciadamente los trágicos accidentes en nuestras carreteras para sacar rédito partidista". "En otros ámbitos se les llena la boca diciendo que no se debe legislar en caliente, y en este caso no dudan en utilizar los recientes y tristes casos de accidentes en nuestra provincia para hacer política", ha zanjado.