El PP cuestiona que la Diputación asuma la defensa de Dolores Amo

Me llama la atención que el Partido Popular pida a los demás que se personen en esta causa y no se hayan ellos personado en todas las causas de corrupción en las que está inmersa el Partido Popular en muchísimas instituciones públicas. También se debería de estudiar la eliminación de las Diputaciones que es otro colaero de políticos que por enchufe o porque no saben hacer otra cosa terminan ahí colocados para no hacer nada productivo, un ejemplo lo tenemos en este portavoz de la diputación que lleva toda su vida colocado por el PP en instituciones públicas por el morro, a ver si esto se acaba ya.