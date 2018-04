El Pleno pide un estudio previo al cambio de nombre de ocho calles

El PSOE e IU presentaron en el Pleno de ayer enmiendas de sustitución a las ocho mociones que presentó IU sobre el cambio de otras tantas calles en base a la Ley de Memoria Histórica de Andalucía y en las que proponía un nuevo nombre. Las calles son: Magistrado Eguilaz, Magistrado Alarcón, Capitán Montes Roldán, Nicolás Alcalá, Rodrigo Cubero, Mario Cubillo, General Morales y Sargento Argudo.

Con los votos a favor del PSOE e IU, la abstención de Cs y el rechazo del PP, el Pleno acordó elaborar a la mayor brevedad posible un estudio histórico que complemente lo transcrito en las actas del Pleno obrantes en el Archivo Municipal, y que se establezca así el cumplimiento o no de la denominación de las calles objetos de las mociones. En caso de no quedar suficientemente claro la legalidad en base a estudio, se remitirá toda la información de la que se disponga en la Oficina de Memoria Democrática en Córdoba para que dirima si la denominación de la calle es constituyente de eliminación o no. Se acuerda también que tras suprimir la denominación de la calle, si así lo avala el estudio, se establecerá un procedimiento participativo para elegir la denominación que pasará a tener la vía. Por último, se pondrá a disposición el asesoramiento necesario a los vecinos afectados por el cambio para ayudar a los trámites administrativos necesarios ante todos aquellos organismos y entidades que lo requieran. El portavoz del PP, José María Baena, consideró «excelente» el estudio histórico y espera que cuando se traslade el informe «podamos decidir». Por su parte, el de Ciudadanos, Miguel Jurado, se mostró de acuerdo con el proceso participativo que propone la enmienda y pidió «respeto y rigor sin generar polémica». La portavoz del PSOE, Manuela López, informó de que el estudio lo hará un historiador del Centro Juan Alfonso.