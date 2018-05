El Pleno pide que Educación pague el comedor del Virgen de Araceli

El Ayuntamiento de Lucena aprobó ayer en un pleno extraordinario, y gracias a los votos de los partidos de la oposición, una moción en la que se pide a la Junta firmar un convenio de colaboración con la Consejería de Educación para que esta asuma el coste del comedor escolar del colegio Virgen de Araceli.

El pasado 14 de febrero, el delegado de Educación, Antonio José López, informó a la comunidad educativa del colegio la puesta en marcha el próximo curso del servicio de comedor y aula matinal en el centro. Según la describe la moción, en las últimas sesiones de las comisiones informativas de Hacienda y Obras, el alcalde había informado a los miembros de la Corporación de su compromiso con la Delegación Territorial de la Consejería de Educación para financiar las obras de adecuación de dicho comedor con cargo a fondos municipales. Así, «considerando que la competencia para la puesta en marcha del comedor escolar es de la Junta de Andalucía, entendemos que el presupuesto municipal no puede asumir dicha inversión, teniendo en cuenta simultáneamente la necesidad de su construcción en beneficio de la comunidad educativa de dicho centro». La moción, presentada por el PP, se aprobó ayer con una enmienda del concejal no adscrito Vicente Dalda para solicitar la opinión de la Federación de Centros Educativos Surco y de los directores del los demás centros educativos, y a posteriori comunicar a la Consejería de Educación la negativa a asumir los costes de la puesta en funcionamiento del comedor escolar. También se propone la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, por el cual la administración local adelantaría el coste de las obras de adecuación siempre y cuando la Junta devuelva el coste completo de las obras en un plazo no superior un año desde su puesta en funcionamiento.

Todos los grupos de la oposición reprocharon al alcalde no haber contado con ellos y adquirir compromisos sin el consenso y la mayoría suficiente. Por su parte, la concejala de Educación defendió las inversiones de la Junta, que para este año superan los 492.000 euros. Juan Pérez dijo que con esta moción se pierde la oportunidad de hacer realidad el comedor, demandado en los últimos nueve años.