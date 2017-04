Una plataforma critica que Torreparedones se vincule con Castro

Torreparedones no deja de deparar noticias, la última de ellas la creación de una plataforma en su defensa y que se ha dado a conocer en Baena mediante el buzoneo de un manifiesto. La plataforma nace con el apoyo de 24 personas, entre las que destaca el exalcalde socialista Luis Moreno, su mujer y los exconcejales del PP Francisco Bravo y Amalia Cabello de Alba. En el manifiesto muestran su «absoluta independencia» de grupos, sectores y partidos políticos. Recuerdan que los baenenses invirtieron hasta el 2011 diez millones de euros y que en el 2008 se patentó la marca Torreparedones, por lo que «nadie ajeno puede usarla sin autorización». Acusan al Ayuntamiento de Castro del Río de tratar de «adueñarse de la marca y beneficios de Torreparedones sin la oposición de Jesús Rojano y con el silencio de la Corporación». Insisten en que Castro no tiene competencia «ni legalidad» para el estudio geofísico del hallazgo del anfiteatro, ya que las autorizaciones de la Junta y la propiedad privada se otorgaron «por ley» al Ayuntamiento de Baena. Por ello, proponen «denunciar» administrativa y judicialmente la «presunta cesión» de las potestades «exclusivas» del Ayuntamiento de Baena en favor de Castro y la actuación de este Ayuntamiento. Además, instan a la Junta a la construcción de una «nueva carretera directa» entre Baena y Torreparedones y reclaman al Gobierno de la nación el enlace de Cañete. Proponen el «control exclusivo de visitas» al parque arqueológico por parte del Ayuntamiento de Baena y que el alcalde «impida la vinculación» de Torreparedones con Castro; además de una campaña de publicidad «Baena-Torreparedones» y una entrevista «urgente» con el alcalde y los grupos políticos para adoptar una posición común en la «defensa del parque arqueológico». La recién creada plataforma aún no tiene portavoz. Uno de sus miembros explica que esa decisión la tomarán después de Semana Santa.