Piden un informe a la Junta sobre el uso de Los Santos por nueva Aurora

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha informado de la solicitud por parte de la dirección de la residencia de mayores Nueva Aurora sobre la posibilidad del traslado transitorio de la residencia a dos módulos del complejo de Los Santos. Pérez ha señalado que ha pedido a la delegación territorial de la Junta «que emita informe de urgencia sobre la provisionalidad del uso para el funcionamiento de ese servicio». Pérez ha insistido en «la provisionalidad del uso, que es sobre lo que se debe pronunciar la Delegación territorial, así como los técnicos, también se tendrán que pronunciar sobre la misma provisionalidad de la licencia de apertura y la licencia de actividad en la competencia municipal».

Pérez señala que, «con independencia de las medidas que nosotros tengamos que adoptar, a la vista del informe técnico y del informe jurídico al efecto, el hecho de que estas instalaciones que tenemos en el complejo de Los Santos puedan ser útiles a la asociación, pueden marcar el ritmo, pues si son útiles ofrecen una solución, y evidentemente tienen que desalojar las instalaciones para poder reubicarse en las nuevas, y por otro lado, si el informe no es positivo y no cuenta con la provisionalidad de la licencia de apertura de la de actividad de la Junta, está claro que esos locales no los van a poder utilizar».

Juan Pérez ha señalado que «estos informes van a marcar el ritmo de salida en la búsqueda de la solución» y apunta que «será en los próximos días cuando se adopten medidas de manera inmediata». El alcalde también se ha referido a las otras residencias de mayores que incumplen la normativa y ha dicho que, «tendrán que adecuar su servicios y funcionamiento a las normas urbanísticas que les permitan obtener la licencia de actividad para prestar el servicio».

Por su parte, el concejal de Obras, José Cantizani, aclaró que «el informe municipal deja claro que no hay ruina y no estamos hablando de peligro inminente, es un tema que tenemos que resolver, pero que tampoco es algo que tengamos que decidir en 24 horas».

La residencia Nueva Aurora está trabajando en la búsqueda de financiación de su proyecto, ejecutado por el arquitecto Manuel Roldán. Su responsable, Encarnita Requerey, afirma que «la situación es compleja para esta residencia que lleva prestando su servicios desde hace 29 años, atiende a más de 40 personas, la mayoría con recursos muy reducidos, y da trabajo a 18 familias».