La oposición abandona el Pleno alegando falta de información

La oposición en bloque abandonó el jueves por la noche el salón de plenos del Ayuntamiento de Baena en el momento que se debatían dos mociones que el PSOE presentó por urgencia para aprobar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible con el que concurrir a una convocatoria de fondos europeos de 5 millones de euros para fomentar una economía baja en carbono y que aprobó el PSOE en solitario.

Los distintos grupos de la oposición señalaron que el expediente del plan de movilidad, de 500 folios, les había llegado a las 12 de la mañana y era imposible analizarlo. El portavoz del PP, José María Baena, señalaba en el Pleno que un plan «ambicioso» de 12 millones de euros requiere «seriedad y esto no lo es» ya que no hemos tenido tiempo de verlo. Mientras que el de IU, David Bazuelo, los acusó de «no ser honestos», porque no es justo pedir que se vote sin leer. Además criticó que gran parte del plan depende del enlace de la carretera de Cañete de las Torres, cuando no hay fecha para este proyecto, «entonces qué sentido tiene», preguntó. Miguel Jurado, portavoz de Ciudadanos, puso en duda «la moral política», del equipo de gobierno respecto a la oposición.

Ayer, los tres grupos de la oposición, PP, IU y Ciudadanos ofrecieron una rueda de prensa para explicar su actitud y dejar claro que no rechazan el plan ni la solicitud de fondos, «rechazan la forma de actuar», afirma Bazuelo. Mientras que Cristina Piernagorda, del PP, dejó claro que había sido una decisión «meditada y consensuada», porque había llegado el momento de parar «las cacicadas» los comportamientos «inadecuados» con la oposición. Insistieron en que el expediente estaba en el Ayuntamiento desde el 17 de junio y no lo han pasado a la oposición.