Nieto afirma que el acto de Dos Torres fue constitucional

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha insistido en que el acto de jura de bandera para personal civil que tuvo lugar en el mes de mayo de 2017 en el municipio de Dos Torres fue "plenamente constitucional" y, por lo tanto, no incumplió la Ley de Memoria Histórica nacional ni autonómica, según informa Europa Press.

"Fue uno más de muchos actos de jura de bandera que se realizan en la geografía española y nada tiene que ver con la Secretaría de Estado ni con el Ministerio de Interior", ha añadido.

Nieto se ha pronunciado así en la Comisión de Interior del Congreso de este jueves, donde ha comparecido a petición de Unidos Podemos. El grupo parlamentario pidió explicaciones al secretario sobre su asistencia, junto al subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, y otras autoridades del Ejército del Aire, a un acto de "homenaje a los caídos franquistas en Dos Torres vulnerando la Ley de Memoria Histórica".

En primer lugar, Nieto ha aclarado que "ni el Ministerio de Interior, ni la Secretaría de Estado han organizado ni participado en un acto franquista", tal y como constaba en la petición de comparecencia de Unidos Podemos, y acudió como invitado a un acto que se desarrolló "como otros tantos cientos de miles similares que se celebran en toda España" sobre jura de banderas.

Así, ha argumentado que el acto fue organizado por la base aérea de Morón y Ala 11 "con motivo de una jura de bandera civil". Además, ha asegurado que la jura "trascendió con el proceder habitual de este tipo de actos castrenses destinados a personal civil" y si él se encontraba allí era porque fue invitado al igual que "numerosas personalidades, concejales de los distintos grupos políticos de la Corporación municipal y representantes de la sociedad civil".

También ha explicado que "se colocó una corona de laurel en la 'Cruz de los Caídos' de la parroquia de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2001 por la Junta de Andalucía".

La 'Cruz de los Caídos' de Dos Torres, según ha apuntado Nieto, se encuentra en un "recinto privado", propiedad del Obispado de Córdoba, que además está catalogado como monumento BIC, porque el pueblo de Dos Torres está considerado Conjunto Histórico Artístico.

Con todo, Nieto ha apuntado que la Ley estatal de Memoria Histórica "define que, de forma excepcional, se conservarán aquellas menciones que no hagan exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas". Por lo tanto "no se ha incumplido la Ley estatal de Memoria Histórica" porque la cruz en cuestión "no tiene ningún símbolo" de exaltación , según ha aseverado el secretario de Estado.

A esto, ha añadido que en 2010 se procedió a la remodelación del monumento y "se retiraron otras placas por su clara alusión franquista" con un proyecto redactado por la Junta de Andalucía que acordó con el Obispado "el mantenimiento de dicha cruz".

Por todo ello, Nieto ha insistido en que el acto en Dos Torres fue "uno más" y fue "plenamente constitucional" como "otros tantos cientos de miles que se celebran en España".

De su lado, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha dicho que "lo grave" es que "se hiciera una ofrenda a una cruz franquista, esté donde esté y se le haya quitado lo que se le haya quitado". "Una cruz para los caídos del bando franquista no puede identificar a todos los que han muerto por sus ideas y por la libertad en España", ha aseverado, al tiempo que ha apuntado que "si se necesita un elemento donde colocar un reconocimiento que se coloque una bandera de España y se le haga la ofrenda del laurel".

Por esto, ha pedido que "no se utilice una cruz de un bando de la guerra civil" porque "tan caídos por España fueron los muertos defendiendo la legalidad republicana como los que han defendido la legalidad en España en otros momentos" y estos "jamás se verán representados en una conmemoración ante una cruz de los caídos"

Por último ha solicitado al secretario de Estado que le facilite la documentación que certifica que la cruz de Dos Torres está declarada BIC porque eso, según ha insistido, "contravendría totalmente" la Ley de Memoria histórica andaluza "que es la que establece clarísimamente el procedimiento a seguir".

Por contra, el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano ha defendido la respuesta ofrecida por Nieto y ha afirmado que "en muchos pueblos" se han retirado de las cruces los símbolos de exaltación franquista y se ha conservado el monumento, incluso "se ha añadido al mensaje en recuerdo a todos los caídos de todos los bandos. "Creo que lo importante es que no exista intención de hacer homenajes franquistas, eso ha quedado acreditado", ha concluido.