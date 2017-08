Una madre denuncia que su marido no le permite ver a sus tres hijos

Una madre de Posadas ha denunciado a su marido al no permitirle ver a sus tres hijos desde el 25 de julio, pese a los reiterados requerimientos que ha realizado y las denuncias que ha presentado ante la Guardia Civil. La pareja, que está en trámites de separación, tiene dos niñas, con 2 y 3 años, y un bebé, que acaba de cumplir un año. Los menores permanecen en casa de los padres del marido en Montilla, según las fuentes consultadas. Ante esta situación, el juzgado número 1 de Posadas ha abierto diligencias previas por un presunto delito de coacciones y otro de violencia de género al considerar que puede existir un comportamiento de dominación del hombre sobre la mujer. En estas diligencias se recoge un documento de compromiso que el hombre le entregó a la madre antes de casarse. En este escrito se enumeran una serie de condiciones, entre las que le dice a su entonces compañera que «no abandonará el hogar por un plazo de 24 horas; en caso contrario, pa Posadas con lo puesto»; que acatará «las órdenes del macho alfa» y «si no son coherentes lo denuncio y no pasada nada». Asimismo, se señala en el escrito que, «en caso de que me ‘ponga loca’ y haya terceras personas (niños/niñas), serán índole exclusiva del macho alfa». Por último, afirma que «si no estoy de acuerdo con algo se aplicará cualquiera de los tres capítulos anteriores». En las diligencias previas se recoge que «se pretende hacer valer el dominio por medio de coacciones», pretendiendo «forzar e imponer un acuerdo de régimen de visitas» con sus hijos. Precisamente, el marido firmó un documento el 25 de julio por el que se comprometía a devolver a los tres hijos a su madre a las 20.00 horas de ese día, lo que no se ha producido desde entonces. La separación del marido se produjo al marcharse el 25 de mayo «sin avisar», según han explicado a este periódico fuentes del entorno de la mujer. Entonces fijaron un acuerdo verbal de visitas por el que el hombre podría ver a sus tres hijos los martes, jueves y fines de semana alternos. Sin embargo, el día 6 de junio se «produjo el primer incumplimiento de este acuerdo». La mujer, que residía en un cortijo de los padres de él en Montilla, «pensaba que se iba a arreglar todo» tras «quedarse a dormir en dos ocasiones en la vivienda» que compartían. Sin embargo, viendo que no se solucionaba la situación, presentó una denuncia el 13 de junio ante la Guardia Civil. Entonces, «le dice a su mujer que él se va a quedar con los niños». La madre, que había solicitado reducción de jornada en su trabajo, se trasladó a Posadas con su familia por recomendación médica al «encontrarse sola en la casa de campo donde residían». Hasta el momento, ha presentado seis denuncias ante la Guardia Civil de Montilla, Posadas y Palma por los incumplimientos. «Pedimos que actúe la justicia y que los tres niños vuelvan con su madre», indican.