Lucena instala alarmas en todos los colegios para evitar robos

¡Qué desgraciado debe ser ese país donde los niños que estuvieron un montón de años en la Escuela luego le roban cuando llegan a adultos¡ ¡Qué mala tiene que ser la educación en ese país donde los niños no aprenden durante los muchos años de escolaridad a querer y respetar su Escuela donde se supone se harían personas respetables y responsables¡ ¡Qué desgraciado tiene que ser ese pueblo donde los concejales de Educación se ufanan de que ya han puesto alarmas en los colegios porque los roban los mismos que allí se educaron¡ ¡Qué triste tiene que ser esa escuela donde unos técnicos municipales, que parece que no son educadores, dicen y colocan rejas como si la Escuela fuera una cárcel enrejada para que los de fuera no entren a hurtadillas y los de dentro no se escapen sin cumplir su condena¡