Lorite espera que Amo y Carandell «digan la verdad» ante el juez

El portavoz del grupo Popular en la Diputación ha señalado esta mañana que espera que los responsables del Consorcio de Bomberos de la Diputación, la vicepresidenta Dolores Amo, y el gerente, Juan Carandell, «digan la verdad», ante el juez de instrucción que investiga el caso de un presunto amaño de las oposiciones a bomberos del citado Consorcio.

Además, Lorite mostró su preocupación por los últimos detalles conocidos, indicando que «si es verdad que hay un acta notarial» con una muestra del examen antes de que este se conociera, «esto costataría claramente lo que el presidente de la Diputación ha negado, las irregularidades del proceso».

Lorite ha dicho también que el presidente de la Diputación ha mentido a indicar varias veces que el PP se ha personado como acusación particular, pues, según Lorite, el PP se ha personado pero no como a acusación y ha lamentado que la Diputación no haya hecho igual, en lugar de poner un letrado para defender a la vicepresidenta.