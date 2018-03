La Junta repartirá 2,6 millones de dosis contra la lengua azul

La Junta de Andalucía distribuirá este año casi 2,6 millones de dosis contra la lengua azul en la provincia de Córdoba, según ha informado el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, en el acto de entrega de estas vacunas.

Según ha indicado Zurera, la Junta de Andalucía, ya se ha realizado en Córdoba, principal provincia ganadera de la región, un primer reparto de vacunas a ganaderos y Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG), con cerca de 866.000 dosis.

El presidente de la ADSG de Posadas, Francisco Narváez, en nombre de estas asociaciones, ha agradecido la labor que la Administración autonómica lleva a cabo en defensa de la sanidad animal. Los casi 2,6 millones de dosis que se distribuirán este año en la provincia serán 1.403.580 del serotipo 1 y 1.194.375 del serotipo 4. Las comarcas más beneficiadas serán las del Norte de la provincia, debido a sus censos ganaderos: el 68 por ciento de las dosis se destinarán a Los Pedroches y el 22 por ciento al Valle del Guadiato.

El delegado ha señalado que Andalucía es la primera frontera de Europa con esta enfermedad, que no afecta a los humanos y cuyas consecuencias son solo económicas. El objetivo es evitar la aparición de nuevos focos y la extensión a zonas libres, así como facilitar el movimiento de los ejemplares que ya están totalmente protegidos y no paralizar la actividad económica en las áreas afectadas. «De esta forma, añade el delegado, no se inmoviliza el ganado y solo se restringe el movimiento del no vacunado». Zurera ha recalcado que, respecto a las dos especies implicadas en esta vacunación, Córdoba es la primera provincia andaluza tanto en censo de ovino como en cabaña bovina.