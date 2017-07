La Junta pide una reunión al Ministerio de Fomento para abordar la mejora del 'bypass'

Hay que mejorar las conexiones Málaga-Sevilla, acortar el tiempo, con este bypass no es suficiente, abrir la linea directa, Granada-Málaga-Sevilla, y por supuesto no dar el rodeo para pasar por Córdoba. Poner otra lineas que lleguen a Córdoba, pero esta no, el tiempo es oro, como para ponerse a dar rodeos, solo por capricho y la insolidaridad de algunos ciudadanos, que pierden el tiempo en mirar solo sus interese. Al menos , para los demás, el tiempo es oro.