IU tacha de "maniobra política" la imputación de Manuel Baena

El excalcalde de Puente Genil, Manuel Baena, arremetió ayer contra el PSOE, el PP y la Policía Nacional a los que acusa de orquestar «una maniobra política» en su contra al imputarle por la supuesta financiación irregular de un curso de formación con ayudas de la Junta de Andalucía, toda vez que la causa ha sido archivada por el juzgado de Instrucción número 8, que lo investigaba. En concreto, el apartado de la operación Edu Centro en el que se investigaba al exalcalde pontanés ha quedado sobreseído, por lo que queda exculpado en su relación con posibles irregularidades respecto al uso dado a una subvención de 49.290 euros concedida en su día para un curso impartido por la empresa municipal Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil, que presidió Baena cuando era alcalde.

Baena afirmó que le ha tocado ser «la torna» en este proceso, en el que a todos convenía «pringar también a IU», un día antes del inicio de la campaña electoral, y lamentó que se haya creado «una sombra de duda» sobre su persona «porque las manchas aunque se laven dejan cerco». El también exparlamentario andaluz, que a raíz de su imputación en marzo del 2015 pidió su cese de la organización en aplicación del código ético de IU, culpó a los socialistas de tratar de convertirlo en «un cadáver político» para sacarlo de la escena pública, ya que IU «era una molestia en Puente Genil», dijo. Es más, Baena cree que quienes llevaron «unos papeles» a los juzgados para activar este asunto son los que «gestionaban» el Ayuntamiento en marzo del 2015, es decir, el equipo del socialista Esteban Morales, aunque reconoció no tener pruebas para probar esta acusación.

También criticó la actuación de la unidad de la Policía especializada en delitos económicos, a la que acusó de haber hecho «un castillo de arena» y «un montaje» basado en «acusaciones infundadas» y por el que ha estado «señalado» durante dos años. «Por provocar un importante menoscabo de mi figura política, vamos a intentar reclamarles la responsabilidad patrimonial y si no que me denuncien a mi y que expliquen en el juzgado por qué me imputaron sin haber ni un solo motivo», dijo el exalcalde, que culpó también al entonces ministro de Interior por haber «creado bandas de policías para perseguir a la oposición». Por todo lo anterior concluye que tanto a los populares como a los socialistas «no les venía mal» sacarlo de la escena política.

GARCÍA DEFIENDE SU HONESTIDAD // El coordinador provincial de IU, Pedro García, arropó ayer a Manuel Baena en su comparecencia pública y subrayó la «honestidad» de este dirigente del que IU, dijo, nunca ha dudado. García ha anunciado que están estudiando pedir responsabilidad patrimonial por esta causa, aunque lamentó que el daño «moral y personal» ocasionado es «irreparable para él, su familia, amigos y compañeros de organización». El exalcalde pontanés ha pedido ya su alta en la organización y se ha puesto a disposición de la misma. Cuando fue imputado, Baena era el número 4 de la candidatura de IU al Parlamento andaluz.